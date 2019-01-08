Мужчины против блогерши. Чем возмутила 18-летняя казашка соотечественников?

Жители поселка Сарбастау в Казахстане устроили митинг против 18-летней блогерши. Мужчины собрались на улице и записали видеообращение, где высказали недовольство в адрес Ширин Нарчаевой, которая загрузила в инстаграм откровенные фотографии в национальных украшениях. Они упрекнули девушку в бесстыдстве и попросили встать на путь истинный, пока не поздно, пишет портал 365info .

«Мы, жители поселка Сарбастау, сегодня все как один вышли на улицу, чтобы высказать свое недовольство девушке в национальной одежде. Своим раздеванием она оскорбила не только казахский наряд, но и весь женский род. Мы просим ее прекратить эти действия и встать на правильную дорогу, ведь многие девушки начнут за ней повторять. Раньше наши женщины были настоящими хранительницами очага и не показывали даже кончиков своих волос, не то что сейчас! Мы против такого!» — прокомментировали мужчины.

Публикация вызывала бурную реакцию у пользователей интернета. Большинство поддержали протест мужчин, но некоторые все же не согласились с мнением большинства.

«Женщинам нельзя давать свободу, у них ума меньше, чем у мужчин».

«Она наплевала в душу своим родителям и родственникам, и ей с этим жить… Продала душонку за хайп».

«Вот людям заняться нечем… Еще детей взяли для массовки!»

«Конечно, на реальные проблемы всем наплевать. Но все равно мы пятую точку с места не сдвинем, у нас духа не хватит. А из-за дуры этой все митинги. Не стоит обращать внимание, она и перестанет!»

«Классная девушка, шороху навела, не открывая рта…»

«Сходите в один из ночных клубов Алматы! Там всем скажите, как себя вести, а то докопались до девочки».

Напомним, о 18-летней девушке страна узнала после того, как она опубликовала несколько своих фотографий с обнаженной грудью, прикрытой лишь национальными украшениями.

За короткое время снимки разлетелись по просторам интернета, и бурное обсуждение было уже не остановить. Многие посчитали поступок Ширин провокационным и не одобрили ее смелую выходку.