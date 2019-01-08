ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчины против блогерши. Чем возмутила 18-летняя казашка соотечественников?

09.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жители поселка Сарбастау в Казахстане устроили митинг против 18-летней блогерши. Мужчины собрались на улице и записали видеообращение, где высказали недовольство в адрес Ширин Нарчаевой, которая загрузила в инстаграм откровенные фотографии в национальных украшениях. Они упрекнули девушку в бесстыдстве и попросили встать на путь истинный, пока не поздно, пишет портал 365info.

«Мы, жители поселка Сарбастау, сегодня все как один вышли на улицу, чтобы высказать свое недовольство девушке в национальной одежде. Своим раздеванием она оскорбила не только казахский наряд, но и весь женский род. Мы просим ее прекратить эти действия и встать на правильную дорогу, ведь многие девушки начнут за ней повторять. Раньше наши женщины были настоящими хранительницами очага и не показывали даже кончиков своих волос, не то что сейчас! Мы против такого!» — прокомментировали мужчины.

Публикация вызывала бурную реакцию у пользователей интернета. Большинство поддержали протест мужчин, но некоторые все же не согласились с мнением большинства.

«Женщинам нельзя давать свободу, у них ума меньше, чем у мужчин».

«Она наплевала в душу своим родителям и родственникам, и ей с этим жить… Продала душонку за хайп».

«Вот людям заняться нечем… Еще детей взяли для массовки!»

«Конечно, на реальные проблемы всем наплевать. Но все равно мы пятую точку с места не сдвинем, у нас духа не хватит. А из-за дуры этой все митинги. Не стоит обращать внимание, она и перестанет!»

«Классная девушка, шороху навела, не открывая рта…»

«Сходите в один из ночных клубов Алматы! Там всем скажите, как себя вести, а то докопались до девочки».

Напомним, о 18-летней девушке страна узнала после того, как она опубликовала несколько своих фотографий с обнаженной грудью, прикрытой лишь национальными украшениями.

За короткое время снимки разлетелись по просторам интернета, и бурное обсуждение было уже не остановить. Многие посчитали поступок Ширин провокационным и не одобрили ее смелую выходку.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины собрались на улице и записали видео обращение, где высказали недовольство в адрес Ширин Нарчаевой, которая загрузила в инстаграм откровенные фотографии в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Благие дела по безналу: как помочь другим, делая обычные покупки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика