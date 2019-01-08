Марафонка Ольга Мазуренок сравнялась с бегуньей на 800 м Мариной Арзамасовой по количеству побед в ежегодной национальной премии «Атлетика», а прыгун в высоту Максим Недосеков взял две статуэтки в один год, чего за пять лет существования премии не случалось. SPORT.TUT.BY рассказывает, как в легкой атлетике раздавали призы по итогам сезона 2018 года, самого успешного в истории вида спорта в Беларуси.



Ольга Мазуренок

Для Ольги Мазуренок победа в главной, то есть во взрослой номинации премии «Атлетика» у женщин — вторая за три года. По количеству побед Мазуренок сравнялась с Мариной Арзамасовой, которую признавали лучшей два года подряд: в 2014 году она выиграла чемпионат Европы, а в 2015-м стала чемпионкой мира.

Ольга взяла свою первую статуэтку по завершении олимпийского сезона 2016 года. Напомним, что на Играх в Рио-де-Жанейро легкоатлетическая команда завоевала всего одну медаль. С серебром вернулся метатель молота Иван Тихон, и, разумеется, на «Атлетике-2016» о конкуренции у мужчин речи не шло. У женщин лучшую выбирали между спортсменками без олимпийских наград. Ольга Мазуренок и метательница копья Татьяна Холодович на Олимпиаде финишировали пятыми, у Холодович в активе было еще золото чемпионата Европы.

— Я была на сто процентов уверена, что выиграет Татьяна, — удивилась Ольга результатам голосования членов исполкома федерации легкой атлетики, на основе чего определяются победители номинаций. — На мой взгляд, Татьяна заслуживает похвал не меньше, чем я. Что ж, спасибо всем тем, кто так высоко оценил меня!

— Ольга, а сейчас, считаете, вы достойны победы в национальной премии? — спросили мы дважды золотую медалистку чемпионата Европы 2018 года до оглашения имен победителей «Атлетики».

— Не знаю, что сказать, — скромно отметила Мазуренок, в карьере которой до прошлого года не было больших титулов. — Тогда я наравне с Татьяной заслужила статуэтку, а в этом — наравне с Эльвирой. Я, честно говоря, об этом не думаю…

— С какими же мыслями вы пришли на церемонию?

— С желанием поприсутствовать. Здесь как раз-таки главное не победа, а участие, а вот на соревнованиях важна победа, а не наоборот.

Говоря о подготовке к новому сезону, Ольга рассказала, что для сборов в среднегорье теперь она выбирает не российский Кисловодск, а Кению. Еще марафонка сделала лор-операцию. Видимо, чтобы избежать повторения случая с «кровавым забегом» в Берлине.



Ольга Мазуренок

Обладатели главных наград «Атлетика» в предыдущие годы: 2014 — Марина Арзамасова (бег) и Андрей Кравченко (многоборье) 2015 — Марина Арзамасова (бег) и Александр Линник (бег) 2016 — Ольга Мазуренок (марафонский бег) и Иван Тихон (метание молота) 2017 — Алина Талай (бег с барьерами) и Павел Борейша (метание молота)

— Я все-таки думаю, что [возьму статуэтку] в категории «Молодежь», — предположила барьеристка Эльвира Герман до вскрытия конвертов и оказалась права. А ведь в 2018 году Эля, как и Оля, стала чемпионкой Европы. Кроме того, на церемонии Европейской легкоатлетической ассоциации «Золотая дорожка» Эльвиру назвали «Восходящей звездой». — Для меня очевидно, что во взрослой номинации…

— Оля?

— Да. Безусловно, она заслужила. Получается, что у нее две золотые медали чемпионата Европы: в индивидуальном и командном зачетах. Пробежать так с кровотечением из носа, как она на ЧЕ-2018, — это, считаю, вообще подвиг. Поверьте, мне пока без разницы, брать молодежную или взрослую номинацию… Просто приятно получить статуэтку. Каждый год «Атлетика» стимулирует меня к тому, чтобы становиться сильнее и добиваться новых титулов.



Эльвира Герман принимает статуэтку из рук замминистра спорта и туризма Александра Бараули.

Любопытно наблюдать за тем, как с годами премия «Атлетика» прибавляет в организации и что все это время Герман поддерживает качественный спортивный уровень. На второй год проведения «Атлетики» Эля стала лучшей в категории «Юниоры» и еще раз — на третий год. Прошлой зимой барьеристка впервые первенствовала в категории «Молодежь» и нынче сделала это снова. 9 января она отпразднует 22-й день рождения.

— В год первой церемонии «Атлетика» мне чуть-чуть не хватило для победы, — вспоминает девушка. — Был шанс, но на юношеской Олимпиаде я немного лажанулась (Эля финишировала второй. — Прим.ред.). С тех пор хочется получать «Атлетику» каждый год, и, слава Богу, у меня это получается.

Подготовку к будущим стартам Эльвира выстраивает с таким расчетом, чтобы показать лучшее время на дистанции летом. В тренировочный процесс лишь недавно были включены элементы, которые помогли ей выйти на пик формы в 2018 году. Кроме того, вместе с тренером Виктором Мясниковым Эля уделяет внимание повышению стартовой скорости.

— Скажи, а Европейские игры в Минске входят в твои планы?

— В мой календарь — нет, и я пока не знаю, есть ли в планах федерации задействовать меня. Хотя если меня возьмут в команду, то я буду выступать.

— Что для тебя в приоритете: Евроигры или чемпионат мира, который пройдет в сентябре?

— Обычно мне удается дважды за лето выйти на пик. И если я все же буду выступать на Европейских играх, то ко времени их проведения выйду на пик в первый раз, а к чемпионату мира — во второй. Постараемся, во всяком случае.

Результаты основных номинаций «Атлетики-2019»: Категория «Взрослые» Победитель номинации среди девушек — Ольга Мазуренок (марафонский бег)

Победитель номинации среди парней — Максим Недосеков (прыжки в высоту) Категория «Молодежь» Победитель номинации среди девушек — Эльвира Герман (бег с барьерами)

Победитель номинации среди парней — Максим Недосеков (прыжки в высоту) Категория «Юниоры» Победитель номинации среди девушек — Карина Таранда (прыжки в высоту)

Победитель номинации среди парней — Евгений Богуцкий (метание диска) Категория «Юноши» Победитель номинации среди девушек — Елизавета Дорц (толкание ядра)

Победитель номинации среди парней — Алексей Александрович (толкание ядра) Команда года Женская команда в марафоне — Ольга Мазуренок, Марина Доманцевич, Анастасия Иванова, Нина Савина

У мужчин героем «Атлетики» стал Максим Недосеков. Медали чемпионатов Европы — юниорского в 2017 году и взрослого в 2018-го — 20-летний прыгун брал нахрапом с результатом 2,33 м, а это высота позволила украинцу Богдану Бондаренко стать бронзовым призером Олимпиады-2016.

По-спортивному наглым, но оттого не менее заслуженным видится признание Недосекова одновременно лучшим белорусским легкоатлетом в категориях «Молодежь» и «Взрослые». До оглашения решения членов исполкома федерации в этих номинациях имелись опасения на счет того, не побоятся ли они отдать две статуэтки в одни руки. В превью к церемонии на сайте федерации говорилось, что «две „Атлетики“ за раз, если [Недосекову] все же вручат награду в молодежной категории, — явный перебор». С таким мнением автора Дмитрия Комашко, журналиста «СБ. Беларусь сегодня», глава федерации легкой атлетики Вадим Девятовский не согласился, добавив при этом, что ему не нравится идея «зажимать» прессу.

— Нужно продолжать показывать высокие результаты, и тогда у меня еще будут статуэтки. Может, снова сразу две, — заявил Недосеков по окончании церемонии «Атлетика». — В следующем году я все еще буду претендовать на успех в «молодежке» и по взрослым тоже.

— Готов повторить свой рекорд премии?

— Конечно. Легко! Как говорится, все в твоих руках.

— А вообще ожидал, что возьмешь сразу две статуэтки?

— Нет. Думал, будет приз в «молодежке», ведь победу в этой номинации заработал своим трудом. Вторая статуэтка — неожиданность.

— Кому ты отдаешь предпочтение в номинации «Взрослые»?

— Дмитрию Дюбину (на ЧЕ-2018 выиграл бронзу в спортивной ходьбе на 50 км. — Прим.ред.). В ходьбе у нас давно не было медалей.



Максим Недосеков

В ходе награждения Недосеков благодарил трех тренеров, оказавших влияние на его профессиональный рост: Татьяну Нарейко и Владимира Пологова, с которыми Макс работает сейчас, и Юрия Моисевича. Моисевич перевез Недосекова в 14-летнем возрасте из Витебска в столицу. Сегодня Моисевич — главный тренер национальной команды по легкой атлетике.

— Юрий Викентьевич поставил мне характер, сделал психологически устойчивым, — пояснил Максим. — Я же был разгильдяем!

— Есть ли соблазн отдохнуть, ведь победы принесли тебе финансовые успехи?

— Соблазны появились год назад, когда я с юниорским рекордом выиграл чемпионат Европы в своем возрасте. От них никуда не деться. И все же мне хочется становиться сильнее из года в год, добиваться побед в том числе в премии «Атлетика». Следующая «Атлетика», если получится… А все получится, ведь я буду стараться. Свое я заберу точно!

— Моисевич в сентябре прошлого года возглавил сборную. Как тебе такое?

— Он будет рядом, будет приходить на тренировки. Считайте, мой третий тренер. Четыре глаза, то есть глаза Татьяны Федоровны Нарейко и Владимира Николаевича Пологова, — хорошо, а шесть — лучше. Один из них, допустим, будет следить за стопой, второй — за коленом, а третий — за запасом…

— Нужна ли еще одна пара глаз?

— Конечно. Ошибок очень много. Есть, что поправить.



Максим Недосеков и Вадим Девятовский

— Было много скептических разговоров, когда мы начинали «Атлетику», — рассуждает о необходимости своего «Оскара» в легкой атлетике председатель федерации Вадим Девятовский. — Мол, зачем? Можно расставить акценты по-другому… Я считаю, что «Атлетика» оправдала себя на 101 процент.

Когда мы ее запускали, конечно, велосипед никто не придумывал. Интуитивно чувствовал, что такое нам нужно. Идея была моя. Оказалось, что практически во всех национальных федерациях есть нечто подобное, называется «Гала». Международная ассоциации легкоатлетических федераций недавно раздавала свои призы в Монако, а на аналогичном мероприятии Европейской ассоциации легкоатлетических федераций Эля Герман получила звание «Восходящая звезда». В сравнении с вышеперечисленным мы выглядим не хуже.

Для спортсменов одним из главных мотивов стало завоевание наших статуэток. Внутреннюю конкуренцию же никто не отменял! У каждого нашего спортсмена есть самолюбие в хорошем смысле. Никто не говорит, что нужно идти по трупам, нет. В свое время мы с Иваном Тихоном тоже подстегивали друг друга в секторе для метаний. Но одно дело — борьба в секторе, и совсем другое — публичное красивое мероприятие, на котором мы благодарим спортсменов и их тренеров, выделяя лучших и тем самым придавая значимость премии. Наш вечер — супермегамотиватор на сезон. И еще вот что! Вы когда-нибудь видели столько красивых девушек, столько спортсменок в одном месте? Просто приятно на них посмотреть. Порадоваться тому, что на секунду мы умеем расслабиться, примерить образ королев и королей.

Отметим, что с этим федерация помогла спортсменам, традиционно предложив платья на прокат и услуги парикмахеров-визажистов. Гримерки работали прямо на базе ресторана «Астория Риверсайд», где состоялось чествование атлетов.















— Вадим Анатольевич, вы довольны тем, как проявили себя белорусские легкоатлеты в 2018 году?

— Да, и не хочется расслабляться! Объективно говоря, минувший сезон стал лучшим в истории нашей легкой атлетики (семь медалей на ЧЕ-2018. — Прим.ред.), если оценивать через призму медалей чемпионатов Европы за десятилетия, а ведь в 2018 году мы завоевали сразу три золотые медали на континентальном первенстве. Стоит отдельно сказать об обновлениях национальных рекордов. 12,41 сек в барьерном спринте от Алины Талай — космос! И таких результатов мирового уровня у нас хватает. Думаю, даже с учетом высокой конкуренции в мире мы вправе рассчитывать на решение задач, озвученных главой государства на декабрьском собрании по вопросам спорта. Также нам не хочется подвести белорусских болельщиков.

— В 2019 году главный легкоатлетический старт — чемпионат мира. Прошлый мировой форум вышел безмедальным для Беларуси и одним их худших по рейтинговым очкам. Есть ли у вас опасения, что оптимизм на фоне успехов на чемпионате Европы может очень скоро улетучиться? И не помешает ли подготовке к ЧМ нацеленность на результат на домашних Европейских играх?

— Мы становимся заложниками календаря в целом. Чемпонат мира пройдет в конце сентября — начале октября, а ведь традиционно атлеты выходят на пик формы в августе, то есть в месяц проведения Олимпиады. В сентябре они привыкли уезжать в отпуск. В этом году они уйдут на отдых в октябре, что заставляет нервничать.

Мы разговариваем со спортсменами. Многие настроены показать себя на чемпионате мира… И Европейских играх, где будет представлено десять видов из легкой атлетики. Другими словами, не все наши топы выступят на «Динамо». Ну, а чемпионат мира точно не станет проходным стартом. Многие из атлетов рассчитывают выйти на пик формы именно к нему. Ставим перед собой задачу завоевания наград. Есть ощущение, что медали будут.