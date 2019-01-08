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В Европе из-за непогоды отменяют рейсы и закрывают дороги

09.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Европе из-за непогоды отменяют рейсы и закрывают дороги

На Европу обрушились снег, лед и ураганный ветер. Из-за шторма парализован аэропорт Амстердама, там отменили полторы сотни рейсов, сообщает МИР 24. Здесь 8 января работает только одна взлетно-посадочная полоса. Самолеты раскачивает от ветра, в залах ожидания аншлагов нет.

На севере Германии и в центре страны пятые сутки проливные дожди чередуются с порывистым ветром, а на юге – снежные заносы и снегопады. В Баварии перекрыты дороги, не работают школы. В некоторых населенных пунктах объявлен "красный" уровень опасности. Жителей городов предупреждают о падающих под тяжестью снега деревьях, а в горах - о возможном сходе лавин. Жертвами непогоды в Германии и Австрии уже стали не менее девяти человек.

Замело снегом Грецию. Под слоем снега находятся и пляжные зонтики, и мандариновые деревья. Часть автодорог перекрыта, автобусы и поезда ходят нерегулярно. Есть перебои с электроснабжением. На севере страны минус 23 градуса, на юге ниже нуля.

Источник: БЕЛТА.

Фото взято из интернета в качевстве иллюстрации.

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На Европу обрушились снег, лед и ураганный ветер. Из-за шторма парализован аэропорт Амстердама, там отменили полторы сотни рейсов, сообщает МИР 24. Здесь...
 
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