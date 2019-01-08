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Концепцию белорусской государственности 1917-1922 годов в электронном формате презентуют в Минске

09.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Презентация электронного издания «Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917-1922 гг.» состоится 10 января в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая информационно-аналитическим отделом Национальной библиотеки Нина Протько.

События столетней давности кардинально изменили жизнь многих народов мира. Беларусь также подошла к выбору своего собственного исторического пути. Концепция белорусской государственности в 1917-1922 годах прошла эволюцию от Первого Всебелорусского съезда до провозглашения БССР и вхождения в состав Советского Союза. «Работа над электронным изданием «Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917-1922 гг.» велась на протяжении 2018 года. На двух DVD размещены электронные копии около 2,4 тыс. номеров газет, которые выходили в 1917-1922 годах на территории современной Беларуси и за ее пределами. Это совместный проект Национальной библиотеки и Национального архива Беларуси», — рассказала Нина Протько.

Белорусские газеты, основанные в сложное время потрясений, перемен и формирования нового государственного строя, стали настоящей летописью жизни белорусского народа, ценными первоисточниками и непредвзятыми свидетелями своего времени. «Электронное издание подготовлено на белорусском и русском языках. В первую очередь оно рассчитано на ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов высших учебных заведений, краеведов, а также на всех, кто интересуется отечественной историей», — отметила завотделом.

Электронное издание «Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917-1922 гг.» выйдет тиражом 50 экземпляров. В перспективе его можно будет приобрести в книжном киоске в Национальной библиотеке.

 
 
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Презентация электронного издания «Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917-1922 гг.» состоится 10 января в галерее...
 
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