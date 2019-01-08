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Два автомобиля столкнулись на встречной в Вилейском районе, один из водителей погиб

09.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Вилейском районе столкнулись «Ситроен» и «Шкода», один из водителей погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло вечером 7 января вблизи агрогородка Илья Вилейского района. Неработающий 25-летний житель агрогородка Людвиново, управляя автомашиной «Ситроен», выехал на полосу встречного движения и столкнулся со «Шкодой». В результате ДТП погиб водитель «Шкоды», 47-летний житель деревни Абрамы Мядельского района.

Как уточнил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев, причиной ДТП могло стать дикое животное, предположительно лось, которое выбежало на дорогу перед «Ситроеном». Тот сбил животное, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущейся во встречном направлении «Шкодой». Ее водитель не был пристегнут ремнем безопасности и скончался на месте аварии.

 
 
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В Вилейском районе столкнулись «Ситроен» и «Шкода», один из водителей погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА. ДТП произошло...
 
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