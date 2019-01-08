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В Гродно гостья из социальной сети обокрала кавалера во время свидания

09.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Гродно малознакомая гостья обокрала кавалера во время совместного отдыха у него в квартире. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно Марина Белко.

Два жителя областного центра познакомились в социальной сети с сестрами 1992 и 1997 годов рождения. Молодые люди пригласили новых знакомых в гости. Компания отдыхала, выпивали спиртное.

В какой-то момент младшая из них сослалась на плохое самочувствие и уехала. К этому времени она уже похитила у хозяина квартиры $100, Br50 и более 600 злотых. Валюту девушка обменяла. Похищенные деньги начала тратить со знакомыми.

Вскоре хозяин квартиры заметил пропажу и обратился в милицию. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД в течение нескольких часов установили личность подозреваемой. Часть похищенного изъята. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», злоумышленница водворена в изолятор временного содержания.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно малознакомая гостья обокрала кавалера во время совместного отдыха у него в квартире. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Октябрьского РОВД...
 
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