ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беларуськалий» в 2018 году произвел рекордный объем удобрений

09.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

ОАО «Беларуськалий» в 2018 году произвело рекордный объем удобрений — более 12 млн т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

«Впервые за свою историю «Беларуськалий» по итогам года произвел более 12 млн т высококачественных минеральных удобрений», — отметил генеральный директор предприятия Иван Головатый.

Он также рассказал об инвестиционных и инновационных проектах, реализация которых откроет для предприятия новые перспективы. Так, совместно с китайской компанией «Мигао» начато строительство завода по производству нитрата калия. «Это будет производство не только инновационной продукции для нашего предприятия, но и выпуск импортозамещающей продукции для Беларуси», — пояснил Иван Головатый.

К завершающей стадии подходит инвестпроект по строительству Петриковского ГОКа: 17 декабря 2018 года вскрыт промышленный горизонт калийных солей на новом месторождении. Завершить проходку первого и второго стволов планируется в феврале. «В декабре 2019 года, уверен, будут начаты работы по наладке оборудования фабрики «под нагрузкой». Выходить на производственные мощности новый комбинат будет в течение трех лет, с каждым годом наращивая объемы производства», — сказал Иван Головатый.

Развитие действующих рудников будет связано со вскрытием новых калийных горизонтов. В целом программа развития рудной базы «Беларуськалия» позволяет говорить о том, что запасы белорусских калийных солей будут отрабатываться еще не менее 120 лет.

Особое внимание «Беларуськалий» продолжит уделять развитию социальной сферы — причем не только в Солигорском районе, но и Петрикове, где в 2019 году сдадут четыре жилых дома и общежитие. С учетом уже построенных домов число квартир для работников Петриковского ГОКа составит 434. Таким образом, 70-80% работников будут обеспечены жильем уже на первом этапе работы нового комбината. К сентябрю 2020 года планируется ввести новый детсад. Разработана программа по благоустройству Петриковского района, «Беларуськалий» выделил на эти цели спонсорскую помощь.

В 2019 году планируется реконструкция второго спального корпуса санатория «Березка» в Солигорске, а также начало строительства нового детсада.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО «Беларуськалий» в 2018 году произвело рекордный объем удобрений — более 12 млн т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия. «Впервые за свою историю...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Европе из-за непогоды отменяют рейсы и закрывают дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика