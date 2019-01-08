«Беларуськалий» в 2018 году произвел рекордный объем удобрений

ОАО «Беларуськалий» в 2018 году произвело рекордный объем удобрений — более 12 млн т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

«Впервые за свою историю «Беларуськалий» по итогам года произвел более 12 млн т высококачественных минеральных удобрений», — отметил генеральный директор предприятия Иван Головатый.

Он также рассказал об инвестиционных и инновационных проектах, реализация которых откроет для предприятия новые перспективы. Так, совместно с китайской компанией «Мигао» начато строительство завода по производству нитрата калия. «Это будет производство не только инновационной продукции для нашего предприятия, но и выпуск импортозамещающей продукции для Беларуси», — пояснил Иван Головатый.

К завершающей стадии подходит инвестпроект по строительству Петриковского ГОКа: 17 декабря 2018 года вскрыт промышленный горизонт калийных солей на новом месторождении. Завершить проходку первого и второго стволов планируется в феврале. «В декабре 2019 года, уверен, будут начаты работы по наладке оборудования фабрики «под нагрузкой». Выходить на производственные мощности новый комбинат будет в течение трех лет, с каждым годом наращивая объемы производства», — сказал Иван Головатый.

Развитие действующих рудников будет связано со вскрытием новых калийных горизонтов. В целом программа развития рудной базы «Беларуськалия» позволяет говорить о том, что запасы белорусских калийных солей будут отрабатываться еще не менее 120 лет.

Особое внимание «Беларуськалий» продолжит уделять развитию социальной сферы — причем не только в Солигорском районе, но и Петрикове, где в 2019 году сдадут четыре жилых дома и общежитие. С учетом уже построенных домов число квартир для работников Петриковского ГОКа составит 434. Таким образом, 70-80% работников будут обеспечены жильем уже на первом этапе работы нового комбината. К сентябрю 2020 года планируется ввести новый детсад. Разработана программа по благоустройству Петриковского района, «Беларуськалий» выделил на эти цели спонсорскую помощь.

В 2019 году планируется реконструкция второго спального корпуса санатория «Березка» в Солигорске, а также начало строительства нового детсада.