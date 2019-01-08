Лапко выбыла во 2-м круге турнира в Хобарте, Говорцова победила в 1-м раунде квалификации Australian Open

Белорусская теннисистка Вера Лапко выбыла во 2-м круге одиночного разряда на турнире в австралийском Хобарте с призовым фондом 250 тысяч долларов.



Вера Лапко. Фото: Reuters

В 1/8 финала 20-летняя Вера Лапко (№ 63 рейтинга WTA) в двух сетах уступиа 18-летней украинке Даяне Ястремской (№ 59 WTA) — 1:6, 4:6.

Вера Лапко исполнила 1 эйс и допустила 1 двойную ошибку.

Ястремска исполнила 3 эйса, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта.

В Хобарте Вера Лапко вместе с Эрин Раутлайфф из Новой Зеландии выступали также в парном турнире, но потерпели поражение уже в 1-м круге, проиграв дуэту Далила Якупович (Словения) / Сабрина Сантамария (США) — 7:5, 0:6, 11−13.

30-летняя белоруска Ольга Говорцова (№ 390 WTA) успешно стартовала в квалификации открытого чемпионата Австралии, обыграв в 1-м круге 31-летнюю испанку Сильвию Солер-Эспиносу (№ 186 WTA) — 2:6, 6:2, 6:1.

Во 2-м отборочном круге Australian Open соперницей Ольги Говорцовой станет первыя ракетка Люксембурга Мэнди Минелла (№ 103 WTA).

В квалификации мужского одиночного разряда Australian Open неудачно выступил белорус Егор Герасимов (№ 157 ATP), проиграв в 1-м круге представителю Турции Кему Илкелу (№ 252 ATP) — 6:3, 3:6, 6:7 (16−18)