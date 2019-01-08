Как в Лиде делают макароны для тех, кто не хочет потолстеть (фото)





Мы редко задумываемся о том, какой путь прошел тот или иной продукт, находящийся на нашем столе. Однако «закулисье» на производстве — одна из самых интересных тем. Мы предлагаем вам отправиться вместе с нами на макаронную фабрику ОАО «Лидахлебопродукт» и своими глазами увидеть, как делают белорусские полезные макароны из твердых сортов пшеницы.

«Привозной муки у нас нет»

Одна трубочка макарон проходит путь длиной до 6 часов, чтобы превратиться из бесформенного куска теста в готовый товар. Начинается все в операторской, где специалисты запускают процесс в соответствии с той или иной рецептурой.





— Всю муку производит наш мукомольный цех, привозной нет, — рассказывает ведущий инженер-технолог фабрики Екатерина Банюкевич. — В нем зерно очищается, увлажняется и только потом идет на размол. Частички одного зернышка проходят процесс несколько раз, потому что их необходимо «вымолоть» до конца.







Там же мгновенно идет и разделение: мука к муке, крупные частички к частичкам, оболочки к оболочкам.







После помола мука из мукомольного цеха пневмотранспортной линией поступает на фабрику по производству макаронных изделий. Там она смешивается с водой и начинается замес теста. Одновременно с ним и идет процесс вакуумирования – удаления воздуха.

Без него тесто будет прочнее и оставит тот самый красивый янтарный цвет при себе. Все эти процессы происходят в закрытом режиме: тесто «спрятано» в недрах технологической линии.

«На свет» тесто выходит, чтобы попасть в почти 300-килограммовую матрицу — большой диск, в котором располагаются вставки-фильеры. От того, какой они формы, зависит и форма будущих макарон: рожки, перья, серпантин и другие виды.





— Тесто проходит через матрицу под определенным давлением, которое может составлять до 110 бар — это очень важный показатель, — обращает внимание Екатерина. — Если не будет хватать давления, то форма макаронных изделий будет неправильной.





«Макаронам нужно успокоиться после стресса»

На выходе из матрицы пряди теста обрезает нож, частота оборотов которого зависит от необходимой длины будущих макарон.





Для того чтобы изделия не слипались между собой и «запомнили» свою форму, после резки они попадают в вибросушилку. Там макаронные изделия подсушиваются горячим воздушным потоком.





После подсушивания макароны при помощи вертикального ковшового транспортера поднимаются в ленточную сушилку, где проходят процесс окончательной сушки. Кстати, даже в транспортере воздух, как и изделия, остается теплым. Это делается для того, чтобы макаронные изделия не сконденсировали на себе влагу.





— Ленточная сушилка внутри разделена на две части — верхнюю и нижнюю зоны. В обеих устанавливается свой микроклимат (температура и влажность воздуха). Это необходимо для того, чтобы процесс сушки прошел постепенно и изделия не были хрупкими, — делится инженер-технолог. — В сушилке находятся 11 лент: 5 в верхней зоне и 6 — в нижней. Каждая из лент двигается со своей скоростью. В среднем макароны проводят там 3−3,5 часа, это самый длительный процесс на производстве.





После ленточной сушилки продукт выходит горячим, поэтому его необходимо охладить. Для этого макаронные изделия направляются в охладитель, где продуваются воздухом в течение 5-6 минут.





После охладителя готовые макаронные изделия проходят процесс стабилизации, чтобы «успокоиться после стресса»: попадают в бункер промежуточного хранения, где «отлеживаются» около трех часов, и затем отправляются на упаковку.





После выхода из бункера макаронные изделия попадают на транспортер — для доставки их к упаковочному автомату.





Там изделия расфасовывают в упаковки, отмеряя по 450 грамм в каждую, а затем лента доставляет пачки в картонные коробки.





Готовые пачки отправляются на склад, который вмещает в себя около 700 тонн готовой продукции.





«Хорошей пшенице нужно много солнца»

— Мы не стоим на месте и все время пытаемся найти что-то новое, — отмечает Екатерина. — Сегодня выпускаем три линейки изделий: Группа А (Pasta Vera), группа Б (Ligrano) и группа В («Лидские»).

Каждая из них отличается друг от друга. Группа А изготавливается из муки твердых сортов пшеницы.





— Мы запустили производство Pasta Vera в январе 2018 года и сегодня являемся первыми в Беларуси производителями таких макарон, — рассказывает Екатерина. — Зерно твердой пшеницы при помоле раскалывается на крупинки с острыми гранями, сохраняющими свою целостность. При замесе теста крупинки плотно «связываются», поэтому при варке таких макарон нет мутной воды. Группа А — это лучший вариант для диетического питания. Такие изделия не развариваются и не слипаются, у них сложная структура углеводов. Человек дольше останется сытым и сохранит свою фигуру.

Разумеется, увлекаться не нужно — на диете одними макаронами тоже сыт не будешь. Просто всего нужно употреблять в меру. С салатами и нежирным соусом такие изделия сочетаются идеально. Особенно это актуально для тех, кто хочет похудеть.

— Когда в Беларуси стали производить макаронные изделия, оказалось, что зерна для этого у нас очень мало. Хорошей пшенице нужно много солнца и сухой климат, — объясняет Екатерина. — Сейчас в нашей стране пытаются разработать такие сорта твердой пшеницы, которые могли бы расти в Беларуси, но до крупного производства еще не дошли. Поэтому пока приходится закупать сырье в России — чаще всего это Оренбургская область и Алтай.

Для группы Б существует специальный сорт муки, который называется «крупка». В магазинах ее не купить, она изготавливается исключительно для макаронного производства.





Особенность макарон группы Б — коричневые вкрапления. Но не стоит бояться, это — часть оболочки зерна, которая попадает в макароны. Такая оболочка представляет собой клетчатку, которая помогает выводить вредные вещества из организма. Ну, а макароны группы В производят из пшеничной муки улучшенного первого сорта.

Фабрика по производству макаронных изделий была запущена в сентябре 2013 года и уже отпраздновала свой маленький юбилей.

Макаронные изделия идут на продуктовые полки не только Беларуси, но и Сербии, Азербайджана, Венесуэлы и России. Фабрика уже отправила пробную партию продукции в Китай, а сейчас специалисты работают над тем, чтобы укрепиться в Украине и Македонии, сообщает TUT.BY .