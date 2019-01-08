Можно ли вылечить простуду по бабушкиным рецептам?

Почти каждый из нас простужается в своей жизни не раз и не два. Кажется, что нет ничего более универсального, чем обычная простуда (ОРВИ) — и поэтому в истории человечества и в истории каждой семьи накопилось бесчисленное количество советов и «верных средств» от этого недуга. Помогают ли они, разобрался BBC .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Апельсиновый сок и куриный бульон, леденцы с цинком и чеснок — каких только советов ни услышишь от членов семьи, когда простудишься. Каждый из этих советов опирается на опыт предыдущих поколений и часто начинается так: «А вот моя бабушка всегда советовала».

Но есть ли доказательства, что куриная лапша или чеснок вылечат вас от простуды?

В основе любого домашнего средства лежит идея, что оно повышает иммунитет.

Когда в нашем организме поселяется вирус, на борьбу с ним внутри нас встают две системы: врожденный иммунитет пытается избавить организм от вторгшихся клеток, а приобретенный иммунитет подавляет те патогены, опыт борьбы с которыми уже есть, а также запоминает новых врагов, чтобы в будущем быть к ним готовым.

Именно поэтому мы болеем ветрянкой только однажды, а обычная простуда возвращается к нам раз за разом — переходя от одного больного к другому, она меняет обличье, и наш организм не узнает ее.

Общеизвестно, что здоровый образ жизни и здоровое питание укрепляют нашу иммунную систему.

Но поскольку эта система страдает только в том случае, если ей чего-то не хватает — определенных витаминов или минералов, то добавление в пищу продуктов, считающихся полезными при простуде, не будет иметь какого-то эффекта, если мы и без того правильно питаемся, отмечает Чарльз Бэнгэм, глава факультета инфекционных болезней Лондонского имперского колледжа.

«Определенные добавки могут быть очень полезны, но только тогда, когда организму не хватает какого-то вещества — витамина, цинка или железа. Но если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, то никакие добавки не сделают иммунную систему еще более эффективной», — говорит он.

Добавка добавке рознь

Тем не менее исследования показали, что добавляя в рацион некоторые компоненты во время простуды, вы можете быстрее от нее избавиться.

Подавляющее большинство таких исследований сосредотачивалось на добавках, а не на пище как таковой. В самом деле, не существует надежных данных о том, что куриный бульон как-то поможет при простуде.



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Но одна из очень популярных добавок может сработать — это чеснок. В одном небольшом исследовании 146 здоровых взрослых ежедневно принимали либо плацебо, либо капсулы с чесноком в течение 12 зимних недель.

В группе, принимавшей плацебо, за этот период было зафиксировано 65 простуд, что в общей сложности привело к 366 дням болезни. Среди тех, кто принимал чеснок, заболело лишь 24 человека (111 дней болезни).

Еще одна добавка, к которой мы инстинктивно тянемся, когда заболеваем, — это витамин С. Исследование подтвердило: да, действительно, это может помочь, но не в такой степени, в которой мы порой ожидаем.

В одном из научных обзоров анализировались результаты 29 исследований эффективности витамина С.

Обнаружилось, что прием этого витамина не очень-то снижает риск простудиться и не облегчает течение болезни.

Но обнаружилось и то, что у детей, принимавших его, длительность болезни сокращалась на 14%, а у взрослых — на 8%.

Исследователи заключили, что поскольку витаминные добавки не опасны для здоровья, имеет смысл принимать их — может, и помогут.

С апельсиновым соком все еще менее радужно — нет доказательств, что он предохраняет от простуды или облегчает ее симптомы, или сокращает время болезни.

Дело в том, что в нем содержится недостаточно витамина С для серьезного влияния на организм — гораздо меньше, чем в витаминных добавках, поясняет Харри Хемиля, исследователь из Хельсинского университета и автор научного обзора исследований пользы витамина С.

Стандартная бутылочка свежего апельсинового сока содержит около 72 мг витамина C (по данным министерства сельского хозяйства США) — это больше рекомендованного ежедневного минимума в 40 мг, но меньше, чем в большинстве витаминных добавок.

И есть еще цинк. В одном из научных обзоров исследований по теме эффективности леденцов с цинком при простуде обнаружено , что они сокращают длительность состояния с заложенным и текущим носом примерно на треть, да плюс еще на 22% снижают период чихания и наполовину — кашля.

В исследовании делается заключение, что если начать сосать 80-миллиграммовые леденцы с цинком в первые сутки появления симптомов простуды, это поможет избавиться от болезни.

Однако, как настаивает Хемиля, было бы более точным исходить из полного выздоровления, а не отталкиваться от того, когда исчезают основные симптомы.

Ведь в последнем случае из исследования выпадают те, у кого симптомы ушли, но кто не до конца выздоровел и неизвестно, когда выздоровеет полностью.

Хемиля исследовал 199 пациентов , больных ОРВИ, и обнаружил, что те, кто сосал леденцы с цинком, выздоравливали в три раза быстрее.

Часто ученые говорят, что витамины и минералы лучше усваиваются с едой, а не в отдельных таблетках или капсулах (это, впрочем, не касается витамина С).

В случае с цинком, как и с витамином С, лучше пользоваться леденцами, а не богатой цинком пищей, говорит Хемиля.

Казалось бы, леденцы медленно рассасываются во рту и в области горла, и воздействие цинка — местное.

«Мы не понимаем биохимического механизма этого воздействия, — признается он. — Но наши исследования показали, что самыми эффективными были большие леденцы, которые растворялись во рту в течение получаса».

Сила душевного тепла

Проблема, однако, в том, что ученые, начиная исследование, как правило не обращают внимания на то, испытывали ли раньше их пациенты дефицит витамина С или цинка.

Таким образом, все можно свести к следующему: эффективность той или иной добавки (витамина или минерала) зависит от того, испытывал ли организм пациента его нехватку. Если да — то прием добавки ему помогал, восполняя дефицит.

Еще одна сложность состоит в том, что часто действует эффект плацебо.

Конечно, во многих исследованиях присутствует контрольная группа, принимающая плацебо, поэтому можно сказать, что, например, пользу от чеснока нельзя свести к эффекту плацебо.

Но если мы готовы поклясться, что нечто, чему нет никаких научных доказательств, исцеляет нас (куриный бульон?), то, наверное, это все-таки действует плацебо.

И такое действие может быть вполне эффективным в устранении некоторых симптомов — от болей в суставах до колита . Причины этого мы до конца не понимаем.

Так что куриный бульон, как ни странно, вполне может помочь нам одолеть простуду.



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В одном исследовании было установлено , что люди, искренне верящие в то, что растительные лекарства (такие как эхинацея) лечат простуду, легче и быстрее переносили заболевание, принимая это средство ежедневно — в сравнении с теми, кто не верил в силу травок.

В предыдущих исследованиях участникам не говорили, что им дают эхинацею, и состояние их здоровья во время простуды не улучшалось.

Плацебо обычно используют во время клинических исследований, но нельзя недооценивать «плацебную силу» домашних средств и бабушкиных рекомендаций.

Как говорит Фелисити Бишоп, доцент психологии здоровья Саутгемптонского университета, «исследования показали: сила плацебо коренится в доверительных отношениях между пациентами и врачами, она возрастает, если больной знает, что может доверять тому, кто прописывает ему лекарство».

«То же самое происходит, когда вы в детстве прислушиваетесь к совету родителей или других старших членов семьи, — говорит она. — Тут важно, насколько доверительны у вас отношения».

Кроме того, эффект плацебо может усиливаться от того, как позиционируется и рекламируется то или иное средство на рынке, добавляет Бишоп.

В чем хорошая новость? А вот в чем: даже если вы будете знать, что любимое домашнее средство вашей бабушки — это плацебо, оно все равно может вам помочь.

«Если врач говорит пациенту, что, да, это плацебо, но некоторым оно реально помогает, то вполне возможно, оно поможет и этому больному», — подчеркивает она.

Наверное, действует и то, что многие такие целебные рецепты просто приятны.

Диетолог Сара Шенкер говорит, что поесть куриного супчика так хорошо, что многие простудившиеся после этого начинают лучше себя чувствовать.

Не будем забывать и о том, что вероятность простудиться этой зимой зависит не только от того, сколько витамина С накопил наш организм, или от того, насколько мы верим в волшебную силу всяких плацебо.

Все мы разные, и гены у всех разные.

«Гены некоторых людей делают их особенно предрасположенными к определенным болезням. Это очень важно понимать: все мы генетически отличаемся друг от друга. Некоторые, даже заразившись гриппом, не замечают этого. Для других же — это очень серьезное заболевание. В значительной степени это предопределено нашими генами».

Для большинства же из тех, чья иммунная система в принципе здорова, не будет ничего вредного в том, чтобы помочь своему организму, пососав леденец с цинком или пропив курс чесночной добавки.

И попросите, чтобы вам сварили куриного супчика — это отличная штука.