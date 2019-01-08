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За 200 метров до финиша МАЗ на всей скорости перевернулся в песках «Дакара»

09.01.2019 09:14 — Разное | Tut.by  
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Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» прошли второй этап ралли-рейда «Дакар-2019» и заняли места с 11 по 13. Результаты могли быть и лучше, но МАЗ Сергея Вязовича за 200 метров до финиша на всей скорости перевернулся в песках, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе Минского автозавода.

Видео: Antonio Mariño, fb.com

На втором этапе, который отчасти пролегал вдоль океана, гонщики проехали спецучасток длиной 342 км. Трасса включала в себя песчаные и гравийные отрезки. На участке с дюнами и произошла неприятность с МАЗом Сергея Вязовича. Перед финишем он решил обогнать «камазовца» Айрата Мардеева, и, вырвавшись вперед, угодил в песчаную ловушку. Грузовик на высокой скорости подпрыгнул, ударился о «ступеньку» и лег на бок, гонщики при этом не пострадали. Как признался потом пилот, «борьба взяла верх над здравым смыслом».

Российский экипаж остановился справиться о здоровье, но помогать отказался. Боевой МАЗ на колеса поставил подоспевший экипаж Алексея Вишневского. Кстати, выполнять функцию спасателя для него не впервой — схожая ситуация приключилась и на прошлогоднем «Дакаре».


«На „Дакаре“ выдался первый сложный день. Ехали в своем темпе к финишу, но там нас ждал сюрприз — перевернутый грузовик Сергея Вязовича. На самом деле я его не видел, поскольку зрители кричали, чтобы брал левее. И только когда его объезжал, Макс (штурман) заметил МАЗ Вязовича. Подняли его быстро — за минут 10», — рассказал пилот Алексей Вишневский.

В результате МАЗ Сергея Вязовича преодолел спецучасток за 4 часа 21 минуту, оказавшись на 11-м месте по итогам этапа и на 12-м — в общем зачете. Победителем заезда вновь стал россиянин Эдуард Николаев, который опередил белорусов на 33 минуты.


Алексей Вишневский приехал 12-м. Его время — почти 4 часа 23 минуты, а отставание — 35 минут. В общем зачете экипаж находится на 11-й позиции, а разница во времени с лидером гонки составляет 41 минуту.

Александр Василевский на втором этапе финишировал 13-м (такая же позиция и в «абсолюте»), потратив на трассе 4 часа 28 минут. Это на 40 минут больше, чем лучший камазовский экипаж.






Третий этап приведет гонщиков в Арекипу — окруженный вулканами город Перу. Протяженность спецучастка составляет 331 км, а весь маршрут вместе с лиазоном растянулся на солидные 798 км. Гонщикам предстоит столкнуться с высокими дюнами, будут и высохшие русла реки.


Марафон «Дакар-2019» проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.

 
 
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Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» прошли второй этап ралли-рейда «Дакар-2019» и заняли места с 11 по 13.
 
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