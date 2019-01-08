Handelsblatt: США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока — 2»

Отмечается, что данные меры могут быть нацелены на компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода, — швейцарскую группу Allseas и итальянскую Saipem.





Издание также указывает, что правительство ФРГ «с обеспокоенностью» рассматривает попытки Соединённых Штатов помешать строительству «Северного потока — 2» и пытается оказать влияние на Вашингтон различными способами.





В сентябре американский лидер Дональд Трамп отметил, что Германия станет полностью зависимой от России в сфере энергетики, если не изменит свою политику относительно газопровода.