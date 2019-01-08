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Handelsblatt: США могут ввести санкции против подрядчиков «Северного потока — 2»

09.01.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Соединённые Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что данные меры могут быть нацелены на компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода, — швейцарскую группу Allseas и итальянскую Saipem.

Издание также указывает, что правительство ФРГ «с обеспокоенностью» рассматривает попытки Соединённых Штатов помешать строительству «Северного потока — 2» и пытается оказать влияние на Вашингтон различными способами.

В сентябре американский лидер Дональд Трамп отметил, что Германия станет полностью зависимой от России в сфере энергетики, если не изменит свою политику относительно газопровода.

 
 
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Соединённые Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода «Северный...
 
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