Нетрезвый житель Столинщины напал на водителя такси в Лунинецком районе

Медиа-Полесью помощник прокурора Лунинецкого района Вероника Черноокая, прокурор Лунинецкого района Александр Карлюк в рамках расследуемого районным отделом Следственного комитета уголовного дела санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 27-летнего жителя Столинского района. Как сообщилапомощник прокурора Лунинецкого района Вероника Черноокая, прокурор Лунинецкого района Александр Карлюк в рамках расследуемого районным отделом Следственного комитета уголовного дела санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 27-летнего жителя Столинского района.





30 декабря около 2.30 ночи нетрезвый пассажир, находясь в салоне автомобиля такси, умышленно приставил нож к щеке водителя, в результате чего причинил последнему телесные повреждения в виде резаной раны левой щеки с повреждением левой околоушной слюнной железы.





Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Особо злостное хулиганство»).









- При санкционировании предложенной следователем меры пресечения прокурор исходил из характеристики личности подозреваемого, ранее судимого за причинение тяжких телесных повреждений и разбой, общественной опасности содеянного, возможной угрозы продолжения противоправного поведения, которое может поставить под угрозу здоровье и жизнь иных людей. В ходе беседы при избрании меры пресечения подозреваемый признал полностью факт причинения телесных повреждений, причины и мотив своего общественно опасного деяния пояснить не смог, - отметила Вероника Черноокая.