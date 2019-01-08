МВД создает сайт для автовладельцев, на котором можно будет проверять штрафы по камерам

После процедуры регистрации, зайдя в личный кабинет, они смогут найти не только информацию о наличии или отсутствии штрафа, но и детали: где было допущено нарушение, насколько была превышена скорость (напомним, сейчас на сайте МВД доступны лишь данные о наличии или отсутствии штрафа).





О том, что белорусы скоро смогут проверять свои штрафы через интернет, МВД сообщило в ответе на электронное обращение группы граждан, созданное "по мотивам" петиции. В конце прошлого года инициативная группа выступила против того, что "письма счастья" рассылаются исключительно заказной корреспонденцией, которую не всегда и не все могут получить, что влечет за собой неприятные последствия.





В ответе министерство огорчило тех, кто ратовал за рассылку извещений простыми письмами. Однако, хочется думать, приободрило тех, кто отдает предпочтение современным интернет-технологиям. Правда, когда конкретно появится сайт, не сообщается.