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На прошлой неделе из-за непогоды во многих странах Европы закрывали школы и отменяли авиарейсы. Сообщается по меньшей мере о 12 погибших

09.01.2019 07:42 — Разное | Партизан  
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На прошлой неделе Европу накрыло снегом: погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом пишет AP.



А это - в Турции

В Норвегии четыре лыжника в возрасте от 29 до 36 лет попали под 300-метровую лавину. Поиски их тел в который раз отложили из-за плохой видимости.

В некоторых регионах Австрии из-за сильных снегопадов закрыли школы. В нескольких домах под тяжестью снега провалились крыши.

11 туристов из Германии пришлось спасать из заснеженного дома в Зальцбурге, в котором они практически без еды и электричества пробыли около трех дней.

В Нидерландах один из авиаперевозчиков отменил 159 рейсов, остальные операторы также сообщали о задержках рейсов.

От непогоды пострадала и Греция: после сильного снегопада в Афинах, в городе закрыли школы, температура в некоторых районах Средиземного моря падала ниже нуля. В самой Греции температура порой достигала 20 градусов мороза.


 
 
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На прошлой неделе Европу накрыло снегом: погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом пишет AP.
 
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