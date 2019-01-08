На прошлой неделе из-за непогоды во многих странах Европы закрывали школы и отменяли авиарейсы. Сообщается по меньшей мере о 12 погибших









А это - в Турции





В Норвегии четыре лыжника в возрасте от 29 до 36 лет попали под 300-метровую лавину. Поиски их тел в который раз отложили из-за плохой видимости.





В некоторых регионах Австрии из-за сильных снегопадов закрыли школы. В нескольких домах под тяжестью снега провалились крыши.





11 туристов из Германии пришлось спасать из заснеженного дома в Зальцбурге, в котором они практически без еды и электричества пробыли около трех дней.





В Нидерландах один из авиаперевозчиков отменил 159 рейсов, остальные операторы также сообщали о задержках рейсов.





От непогоды пострадала и Греция: после сильного снегопада в Афинах, в городе закрыли школы, температура в некоторых районах Средиземного моря падала ниже нуля. В самой Греции температура порой достигала 20 градусов мороза.



