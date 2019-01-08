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"За апатичное отношение к планам Путина относительно Беларуси Западу придется заплатить"
Одна из самых влиятельных публицисток мира Энн Эплбаум предупреждает Запад, что за апатию относительно планов Путина по поводу Беларуси придется заплатить, сообщает
В своем тексте для The Washington Post Эплбаум вспомнила, что 10 сентября 2001 года она опубликовала статью о Беларуси, в котором описывала, как «Лукашенко фальсифицирует выборы, контролирует СМИ и экономику, преследует своих политических оппонентов, а иногда убивает».
За двадцать лет, по мнению журналистки, в Беларуси ничего принципиально не изменилось, но меняется Россия и аппетиты Владимира Путина, которому нужны зрелищные успехи, чтобы скрыть слабость российской экономики и свой неопределенный рейтинг.
«Радость из-за оккупации Крыма прошла, операция в Сирии очень сложная, а захват очередных частей Украины требует от России больший военных усилий. Возможно, Путин на это и пойдет, но возможно, что к этому времени он присоединит к России Беларусь ».
«Умеренной» формой захвата Беларуси Эплбмаум называет экономическую экспансию, а радикальная форма, по ее мнению, это создание совершенно нового политического образования, «которым бы управлял один президент, имя которого начиналось бы на букву В».
«Все эти двадцать лет Лукашенко удержался у власти благодаря тому, что он хорошо понимал, откуда дует ветер. Если Россия представит ему предложение, от которого нельзя отказаться, то он не будет сопротивляться », - считает Энн Эплбаум.
Журналистка констатирует, что у Запада сегодня меньшее влияние на Минск, чем раньше, и меньшая заинтересованность Беларусью.
«И что еще более важно, нынешний президент США не только отказался от мечтаний о единой и свободной Европе, он склонен принимать во внимание российский точку зрения в большинстве существенных дел».
По мнению Эплбаум, Владимир Путин может попытаться восстановить СССР, развал которого он когда-то назвал «главной геополитической катастрофой XX века».
«За нашу апатию придется заплатить. Речь не только о том, что белорусы могут оказаться на пороге потери своей независимости, но и о том, что Москва может оказаться на пороге нового превращения в полноценную столицу империи, которая подбирает под себя многие страны и управляет ими», - пишет публицистка.
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Одна из самых влиятельных публицисток мира Энн Эплбаум предупреждает Запад, что за апатию относительно планов Путина по поводу Беларуси придется заплатить,...
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