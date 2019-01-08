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Российские журналисты про встречу с Лукашенко: мы замёрзли, а водка с его портретом не впечатлила
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Если вы уже забыли, 14 декабря Александр Лукашенко провёл встречу с сотней российских журналистов. Мы делали
Социолог Юлия Юшкова-Борисова кратко рассказала о впечатлениях со встречи и отметила, как Лукашенко умеет сказать всё и при этом не сказать ничего: «Основной посыл – во что бы то ни стало сохранить мир. Это звучало. Не звучали слова «между нашими странами». Но общий ход высказанного прямо на них выводил. Это особое беларуское искусство – сказать так, чтобы не сказать. АГ владеет им в совершенстве». Также Юлия отметила его богатство: «Дворец Независимости удивил богатством отделки. Редкие сорта мрамора и гранита, пород дерева и прочего. Но, на мой вкус, чересчур. Но очень шикарно. Хотя не очень понятно зачем».
Яна Викулова из «Кубанских новостей»
По словам Яны, за четыре часа, которые продлилась встреча, журналисты успели прилично замёрзнуть, а некоторые мужчины отдавали девушкам свои пиджаки. Она отметила свою коллегу из Пскова, которая была в мини-юбке. Та сказала: «Еще десять минут, и я, как Мересьев, отморожу ноги». Журналисты просили помощников президента выключить кондиционеры, но те отвечали, что Лукашенко «любит прохладу». Яна предположила, что это «была нам месть за российский газ».
Когда всё закончилось и журналисты сели в свои автобусы, им неожиданно принесли подарки от президента. В каждом пакете была картина с пейзажами Беларуси, шоколад «Президент» и бутылка водки с портретом Лукашенко. Кто-то сравнил её с «Путинкой», на что помощник беларуского президента ответил: «Что вы! Не сравнивайте! Такой водки в мире нет! Её могут попробовать только высокие гости. Каждая бутылка пронумерована. Исключено, чтобы она попала на рынок. Сколько бы её ни выпил, пьяным будешь, а утром голова светлая». Некоторые журналисты решили это проверить прямо в автобусе, в итоге красноярский коллега заявил: «Водка как водка!». «В общем, удивить российских журналистов подарками Батьке не удалось», − написала Яна.
Смоленская газета «Рабочий путь» написала о том, что в официальный пострелиз на сайте президента не внесли многие его фразы со встречи, «которые раскрыли Александра Григорьевича не только как руководителя страны и патриота, но еще и очень душевного, открытого и доброго человека, которому присуще искрометное чувство юмора». Это вот такие фразы:
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