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«Беларуськалий» установил рекорд по выпуску удобрений
09.01.2019 09:13 — Разное | Ежедневник
В 2018 году ОАО «Беларуськалий» выпустило более 12 млн тонн калийных удобрений.
В администрации предприятия отметили, что объем выпуска в прошлом году стал рекордным за всю историю компании.
Так, в 2017 году «Беларуськалий» произвел 11,5 млн т калийных удобрений в физическом весе, в 2016 году выпустил 10,3 млн тонн.
На сайте предприятия также говорится, что к завершающей стадии подходит реализация крупнейшего инвестиционного проекта – строительства Петриковского ГОКа. В середине декабря 2018 года на новом месторождении вскрыт промышленный горизонт калийных солей. По прогнозу гендиректора, промышленная добыча хлоркалия на Петриковском ГОКе начнется в конце 2019 года.
"Будут начаты работы по наладке оборудования фабрики "под нагрузкой". Выходить на производственные мощности новый комбинат будет в течение трех лет, с каждым годом наращивая объемы производства", - отмечается в сообщении.
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В 2018 году ОАО «Беларуськалий» выпустило более 12 млн тонн калийных удобрений.
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