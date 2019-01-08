«Беларуськалий» установил рекорд по выпуску удобрений





В 2018 году ОАО «Беларуськалий» выпустило более 12 млн тонн калийных удобрений.

В администрации предприятия отметили, что объем выпуска в прошлом году стал рекордным за всю историю компании.

Так, в 2017 году «Беларуськалий» произвел 11,5 млн т калийных удобрений в физическом весе, в 2016 году выпустил 10,3 млн тонн.

На сайте предприятия также говорится, что к завершающей стадии подходит реализация крупнейшего инвестиционного проек­та – строительства Петриковского ГОКа. В середине декабря 2018 года на новом месторождении вскрыт промышленный горизонт калийных солей. По прогнозу гендиректора, промышленная добыча хлоркалия на Петриковском ГОКе начнется в конце 2019 года.

"Будут начаты работы по наладке оборудования фабрики "под нагрузкой". Выходить на производственные мощности новый комбинат будет в течение трех лет, с каждым годом наращивая объемы производства", - отмечается в сообщении.

