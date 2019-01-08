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Беларусь может принять молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA

09.01.2019 09:42 — Разное | Tut.by  
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Беларусь может принять молодежный (U20) чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, сообщили в эфире программы «Спорт кадр» на телеканале «Беларусь 5».


Сергей Гончаров. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ситуацию в интервью телеканалу разъяснил заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров.

— В Международной федерации хоккея есть правило: если твоя команда выходит в дивизион выше или спускается в дивизион ниже, то ты не можешь претендовать на организацию этого турнира. Дается право сначала тем, которые в этом дивизионе провели прошлый год. Соответственно, мы в последние годы на юниорском и молодежном уровне не могли подавать заявки, так как наши команды то поднимались, то опускались. Или юниоры оставались наверху, где уже все места проведения заранее прописаны, — отметил Сергей Гончаров.

В минувшем декабре белорусская «молодежка» на турнире в Германии не смогла вернуться в элитный дивизион чемпионата мира. И Беларусь, скорее всего, будет претендовать на чемпионат мира в дивизионе IA, который состоится в декабре 2019-го. Заявку надо подать не позже, чем за две недели до майского конгресса IIHF в Словакии. Наиболее вероятное место проведения — минская «Чижовка-Арена».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Задача команды — вернуться в элиту. Вы мне скажите, легче это сделать при поддержке своих стен или вот сейчас, как в Германии, где хозяевам свои стены и помогли, — считает Сергей Гончаров.

 
 
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Беларусь, скорее всего, будет претендовать на чемпионат мира в дивизионе IA, который состоится в декабре 2019-го. Заявку надо подать не позже, чем за две недели до...
 
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