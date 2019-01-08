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Стоп, снято. Актрисы, которые отказались от профессии ради мужей

09.01.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Стоп, снято. Актрисы, которые отказались от профессии ради мужей
Грейс Келли, Меган Маркл, Ева Мендес. © / Коллаж АиФ / www.globallookpress.com

История знает не одну успешную актрису, которая ради карьеры отказалась от семьи, но даже в этой профессии иногда бывают исключения. Кто из известных женщин предпочел забыть о собственных амбициях ради любимого мужчины, рассказывает АиФ.ru.

Грэйс Келли — князь Монако Ренье III

Полная семья, красивый дом и достаток. Все это было в жизни Грэйс Келли, но не приносило ей счастья. Состоятельные родители постоянно критиковали дочь, с малых лет привив девочке кучу комплексов. Неудивительно, что став взрослой, актриса постоянно пыталась добиться одобрения матери и отца в любых вопросах, в том числе и любовных. Многие ее ухажеры не прошли строгий «родительский кастинг». Сначала отставку получил преподаватель Американской академии драматического искусства Дон Ричардсон, у которого Келли обучалась актерскому мастерству. Мужчина был недостаточно богат, немолод и к тому же в тот момент разводился. Естественно, его шансы понравиться семейству Грэйс равнялись нулю. Аналогичная судьба ждала распорядителя банкетов Филиппа Клодиуса, иранского шейха Пехлеви, одаривавшего актрису драгоценностями, а также модельера Олега Кассини. С последним Джек Келли просто отказался разговаривать, когда тот приехал познакомиться.

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В карьере девушки все складывалось намного удачнее, чем в личной жизни: Грэйс стала музой Альфреда Хичкока, выдвигалась на «Оскар» как лучшая актриса второго плана в картине «Могамбо» и наконец, получила заветную статуэтку, правда, уже за другой фильм — «Деревенская девушка». В 1955, во время визита голливудской делегации на Каннский фестиваль, Келли познакомилась с князем Монако Ренье III. Их мимолётная встреча закончилась перепиской, а через каких-то полгода князь посетил родителей своей избранницы. Это был единственный раз, когда отец и мать актрисы остались довольны выбором дочери, такая удачная партия устраивала их на все сто процентов, впрочем, как и саму Грэйс. В тот момент ее нисколько не волновал предъявленный будущим супругом ультиматум: либо жизнь со мной, либо карьера в кино. Келли выбрала мужа. Поселившись в Монако, девушка больше не снималась, ее основным видом деятельности стала семья, хотя предложения от режиссеров и продюсеров продолжали поступать еще долгое время. Сама Грэйс сказала об этом так: «Видите ли, актёры в США могут разделять свою общественную, публичную жизнь и жизнь личную. Здесь, в Монако, будучи женой принца Ренье, я могу играть только одну роль... Быть его принцессой».

Меган Маркл — принц Гарри

К моменту своего знакомства с герцогом Сассекским за плечами Меган Маркл уже был один брак. Актрису долгое время связывали отношения с продюсером Тревором Энгельсоном, развод с которым она оформила в конце 2013 года, не отказываясь при этом от финансовой поддержки экс-супруга. И все же этот «багаж» не помешал ей в итоге найти себе более достойную партию в лице принца Гарри. Весь мир умилялся, когда влюбленные рассказывали, как рыжеволосый отпрыск королевской семьи встал на одно колено перед девушкой прямо на кухне, когда они жарили курицу. А началась эта история любви благодаря общей знакомой Гарри и Меган, имя которой они так и не раскрыли любопытным журналистам.

Стоп, снято. Актрисы, которые отказались от профессии ради мужей Почему Меган Маркл не достанется роль девушки Бонда?

Еще будучи в статусе невесты принца Маркл пришлось поменять веру, отказаться от соцсетей, изменить стиль одежды и, конечно же, навсегда забыть о сериале «Форс-мажоры», который сделал девушку известной. Семь лет жизни Меган связанны именно с этой лентой и ее героиней Рэйчел Зейн. Кстати, в момент знакомства с будущим мужем она активно снималась в проекте, поэтому какое-то время ей приходилось жить на две страны. Перелет из Канады в Великобританию стал для актрисы привычным делом. Но все это уже давно в прошлом. В конце 2017 года в кинокарьере Меган была поставлена жирная точка. Теперь девушка занимается только благотворительной работой, в которой, к слову, успела проявить себя еще до замужества, ведь Маркл была членом организации «ООН-женщины» и послом благотворительной организации World Vision. Если учесть, что в настоящий момент герцогиня Сассекская находится в положении, то скоро к ее огромному списку обязанностей добавится еще одна — воспитание малыша.

Ева Мендес — Райан Гослинг

Получая «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Ла-ла Ленд», Райан Гослинг заставил прослезиться не одну сентиментальную женщину, ведь свою благодарственную речь красавец актер посвятил Еве Мендес и дочкам: «Я хочу попытаться выразить благодарность одному человеку. Пока я пел и танцевал, учился играть на пианино и получал лучший опыт в моей жизни, моя леди воспитывала нашу дочь, была беременна нашим вторым ребенком и пыталась помочь своему брату победить в битве с раком. Если бы она не взяла на себя все это, я бы никогда не смог поучаствовать в проекте, и статуэтку точно бы забрал сегодня кто-то другой. Дорогая, спасибо! Дочки — Амада и Эсмеральда — я люблю вас». Такое публичное проявление чувств можно считать настоящим подвигом, ведь актеры оберегают свою личную жизнь с тех самых пор, как стали парой. А случилось это на съемочной площадке фильма «Место под соснами» в 2011 году. Примечательно, что в картине они сыграли супругов, но в жизни так и не стали законными мужем и женой. Даже, после рождения двух дочерей, Еву и Райана до сих пор объединяет лишь гражданский брак.

После встречи с Гослингом Мендес не сразу перестала сниматься. Сначала она просто сократила количество фильмов со своим участием. Но став мамой в 2014 году, видимо, решила полностью отойти от дел и до сих пор не была замечена ни в одном проекте. Увы, красиво уйти из профессии у нее не получилось, последний фильм с участием Евы «Как поймать монстра», который, между прочим, режиссировал Райан, сегодня вряд ли кто-то вспомнит.


Стоп, снято. Актрисы, которые отказались от профессии ради мужей
Ева Мендес и Райан Гослинг. Фото: www.globallookpress.com
 
Теги: знакомства
 
 
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Какое испытание пришлось пройти Грэйс Келли, чтобы стать женой князя Монако, и чем пожертвовала Меган Маркл ради принца Гарри, АиФ.ru рассказывает об актрисах,...
 
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