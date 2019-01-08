|
В Китае началось строительство завода Tesla
В окрестностях Шанхая началось возведение новой «Гигафабрики» Tesla, строительство которой обойдется компании примерно в два миллиарда долларов. Выпуск электрокаров на китайском заводе Илон Маск обещает запустить уже в конце этого года.
Напомним, что
В 2020 году с запуском в производство компактного кроссовера Model Y китайская площадка Tesla должна выйти на полную мощность, выпуская до 500 000 электрокаров в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В окрестностях Шанхая началось возведение новой «Гигафабрики» Tesla, строительство которой обойдется компании примерно в два миллиарда долларов. Выпуск...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)