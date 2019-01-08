В Китае началось строительство завода Tesla

В окрестностях Шанхая началось возведение новой «Гигафабрики» Tesla, строительство которой обойдется компании примерно в два миллиарда долларов. Выпуск электрокаров на китайском заводе Илон Маск обещает запустить уже в конце этого года.





Напомним, что прошлой осенью Tesla приобрела земельный участок под строительство нового предприятия, а в минувший понедельник генеральный директор компании прибыл на церемонию закладки первого камня будущего завода. В своем Twitter Маск пообещал построить завод в рекордно короткие сроки — старт производства запланирован до конца текущего года, когда на предприятии начнут выпускать седаны Model 3 (причем речь идет о базовых версиях, топовые модификации электрокара по-прежнему будут поставляться в КНР из США).

В 2020 году с запуском в производство компактного кроссовера Model Y китайская площадка Tesla должна выйти на полную мощность, выпуская до 500 000 электрокаров в год.