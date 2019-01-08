Новогодние приключения

В гости к ребятам из начальной школы пришли все сказочные поросята – три отважных брата – Ниф - Ниф, Наф – Наф и Нуф – Нуф, Пятачок и даже звезда телеэкрана Хрюша. Они вместе победили злого волка и спасли символ наступающего Нового года из лап хищника.

Новогодняя дискотека «Супер-Дедушка Мороз!» с участием 5 – 7 классов была такой веселой и зажигательной, что главный герой Нового года едва не растаял! Танцевальные и музыкальные сюрпризы, а также сказочное путешествие лентяя Петрова со своей спутницей Единицей, которую Дед Мороз все – таки превратил в Десятку подарили радость всем участникам и гостям праздника.

Старшеклассники встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой на новогодней дискотеке «Однажды, в зимнем государстве…» и тоже смогли принять участие в создании новогодних чудес.

Барабина Дарья ,

учащаяся 9 класса,

кружок «Юный журналист»

руководитель

Андрейчик Э.А.