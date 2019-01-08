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Новогодние приключения

09.01.2019 — Разное | Единство  
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В гости к ребятам из начальной школы пришли все сказочные поросята – три отважных брата – Ниф - Ниф, Наф – Наф и Нуф – Нуф, Пятачок и даже звезда телеэкрана Хрюша. Они вместе победили злого волка и спасли символ наступающего Нового года из лап хищника.

Новогодняя дискотека «Супер-Дедушка Мороз!» с участием 5 – 7 классов была такой веселой и зажигательной, что главный герой Нового года едва не растаял! Танцевальные и музыкальные сюрпризы, а также сказочное путешествие лентяя Петрова со своей спутницей Единицей, которую Дед Мороз все – таки превратил в Десятку подарили радость всем участникам и гостям праздника.

Старшеклассники встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой на новогодней дискотеке «Однажды, в зимнем государстве…» и тоже смогли принять участие в создании новогодних чудес.

 Барабина Дарья ,

 учащаяся 9 класса,

кружок «Юный журналист»

 руководитель

 Андрейчик Э.А.

 
 
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