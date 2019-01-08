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В 2018 году золотовалютные резервы Беларуси сократились почти на $160 млн

09.01.2019 10:16 — Разное | Партизан  
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Правительство и Национальный банк РБ в 2018 году исполнили свои обязательства в иностранной валюте на 5,7 млрд. долларов, при этом резервы сократились на 157,7 млн. долларов.



По данным Нацбанка, на 1 января 2019 года международные резервные активы РБ (золотовалютные резервы) составили 7 157,6 млн. долларов.

Этому способствовало пополнение резервов за счет недолговых источников и осуществления новых заимствований. В частности, это поступления в бюджет в иностранной валюте налогов, пошлин и ряда других платежей, а также покупка Нацбанком валюты на внутреннем рынке. 

Кроме того, Минфин разместил еврооблигации на внешнем рынке, а Нацбанк и Минфин реализовали валютные облигации на внутреннем рынке. В Нацбанке не сообщили конкретные величины поступлений валюты по разным статьям, но отметили, что в основном это были недолговые источники.

Величина резервов на конец 2018 года оказалась значительно выше запланированного уровня, равного 6 млрд. долларов, и превысила показатель, установленный на конец 2019 года (7,1 млрд. долларов).


Золотовалютные резервы РБ в 2018 году могли бы даже вырасти, если бы правительство и Нацбанк не погасили досрочно в декабре валютную задолженность в размере 470 млн. долларов. 

Всего же за последний месяц 2018 года они выплатили по долгам 940 млн. долларов. Несмотря на это, золотовалютные резервы за декабрь сократились по сравнению с ноябрем всего на 282,3 млн. долларов, то есть на 3,8%. Как отметили в Нацбанке, этому способствовало, помимо прочих причин, увеличение стоимости монетарного золота.

Прирост стоимости золота оказался довольно значительным: 93 млн. долларов за месяц (до 1 934,7 млн. долларов). Однако за год стоимость монетарного золота снизилась на 5,2 млн. долларов.

Величина международных резервных активов РБ в иностранной валюте в декабре снизилась по сравнению с ноябрем на 230,5 млн. долларов и составила на 1 января 2019 года 4 203,5 млн. долларов. А прочие валютные активы сократились на 151,7 млн. долларов — до 502,2 млн. долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правительство и Национальный банк РБ в 2018 году исполнили свои обязательства в иностранной валюте на 5,7 млрд. долларов, при этом резервы сократились на 157,7 млн....
 
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