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На ралли "Дакар" МАЗ Вязовича на большой скорости перевернулся перед финишем
Однако несмотря на аварию лидера команды, почти все белорусские экипажи улучшили свои позиции в общем зачете грузовиков.
Неудачным выдался второй этап ралли-рейда "Дакар-2019" для серебряного призера прошлогодней гонки Сергея Вязовича — незадолго до финиша спецучастка его МАЗ перевернулся,
Трасса включала в себя песчаные и гравийные отрезки. На участке с дюнами и произошла неприятность с МАЗом Вязовича. За 200 метров до финиша он решил обогнать «камазовца» Айрата Мардеева, и, вырвавшись вперед, угодил в песчаную ловушку и перевернулся.
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Грузовик получил повреждения, но, по информации команды, экипаж цел. На помощь попавшему в беду экипажу Вязовича подоспели сокомандники — машина, которой управляет Сергей Вишневский. Общими усилиями камион с бортовым номером 501 был поставлен на колеса и добрался до контрольной точки.
Победителем второго этапа в грузовом зачете снова стал Эдуард Николаев из "КАМАЗ-МАСТЕР", его экипаж и возглавляет зачет грузовиков. Второе место в генеральной классификации — у голландца Жерара Де Роя, третье место — у аргентинца Федерико Виллагры.
Белорусские экипажи занимают места за пределами первой десятки: Вишневский немного потерял (11), а Вязович (12) и Василевский (13) улучшили свои позиции.
В зачете внедорожников изменился лидер — им стал южноафриканец Жинель Де Вильерс на Toyota, второй — голландец Бернхард Тен Бринке, третий — испанец Нани Рома на MINI.
У мотоциклистов зачет по-прежнему возглавляет Хоан Борт, третью строчку удерживает Рикки Брабец из США, а вот занявшего вчера второе место чилийца Педро Куинтанилью аж на четвертое потеснил прошлогодний победитель "Дакара", австриец Матиас Уокнер.
У квадроциклистов в лидерах опять два аргентинца: Николас Кавиглассио и Густаво Галлего, на третье место вырвался француз Александре Жиру.
Третий этап ралли-рейда стартует в среду и пройдет между городами Сан Хуан де Маркона и Арекипа.
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Однако несмотря на аварию лидера команды, почти все белорусские экипажи улучшили свои позиции в общем зачете грузовиков.
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