Какими реагентами посыпают наши улицы и почему дворники сбрасывают снег на проезжую часть?

— Пользоваться антигололедными смесями начали в Советском Союзе еще в далекие 50-60-е годы. Пришла эта практика к нам из скандинавских стран, где зимы хоть и мягкие, но довольно длительные. В середине ХХ века в Москве, Киеве, Минске асфальт посыпали в умеренных количествах хлоридом натрия — обычной поваренной солью (ее еще называют галитом) или песчано-соляными смесями. Тогда как в северных регионах, где температура воздуха в несколько раз ниже и постоянно свирепствует мороз, приходилось использовать эти же реагенты в больших количествах или «атаковать» лед хлоридом кальция. Он дороже, но более эффективен при низких температурах. А песчано-соляная смесь в воде замерзает всего при минус 2-6 градусах, — начинает с исторического экскурса химик, старший преподаватель кафедры аналитической химии химфака БГУ Виталий Кондрев.









Сегодня в Беларуси нет единой схемы борьбы со «снежно-ледовой» проблемой на дорогах. Каждая организация закупает реагенты, отталкиваясь от своих финансовых возможностей. Например, к началу зимы в Гродно было заготовлено почти 14 тысяч тонн противогололёдных материалов, в состояние готовности была приведена вся необходимая техника. А за время снегопада в самом начале года на гродненские дороги было высыпано порядка 320 тонн пескосоляной смеси, израсходовано около 28 тонн галита.





Дорожные и коммунальные службы отчасти продолжают использовать «песок-соль». Дешевле всего, и «лучше ничего не придумали».





Однако, по мнению Виталия Кондрева, галит не самый лучший вариант для наших дорог.





— Если температура воздуха варьируется от плюс до минус пяти, как в этом декабре, — можно смело обрабатывать дороги солью. Но январь — февраль обычно приносят нам неожиданные ночные морозы. Представим ситуацию: днем ​​мы посыпали песчано-соляную смесь, она преобразовала снег и лед в жидкость, которая стекла с дорог и в том числе попала в асфальт — через микротрещины и дырочки. А в ночь ударили 10-15-градусные морозы. Вспоминаем школьный курс химии. Вода при замерзании расширяется в объемах почти на 10 процентов. А вместе с ней «разъезжается» дорожное покрытие. Из-за этого мы и имеем весной печальную картину: вместе со снегом и солью уходит асфальт. Поэтому лучше брать смеси с хлоридом кальция. Перепады температур им не страшны. Другой вариант — насыщать песчано-соляную смесь изопропиловым спиртом. Он при смешении с водой понижает ее температуру замерзания до минус 40 (например, если водку в морозилку поставить, ничего с ней не произойдет), — поясняет химик. — Нельзя забывать и об экологии. Соль «топит» снег, впоследствии этот раствор стекает в городские коллекторы или уходит в почвенный слой, который находится рядом с асфальтом. Хлорид натрия на наших дорогах — это отходы производства поваренной соли. По сути, самой соли там 90-95 процентов, остальное — тяжелые металлы, сульфаты и прочее. Они активно связываются с гуминовыми кислотами — основным компонентом почвы — и задерживаются на поверхности. После попадают в растения и буквально уничтожают их. Конечно, это может произойти не после разовой обработки дороги. Коммунальные и дорожные службы действительно не превышают нормы, но аккумулятивный эффект никто не отменял.









Понятно, что совсем от химии на дорогах отказаться невозможно. Но минимизировать ее объемы — реально.





— Коллеги из Московского госуниверситета рассказывали, что у них уже несколько лет посыпают тротуары гранитной крошкой. Мелкие крупицы впиваются в снег и лед, тем самым делают поверхность шероховатой. Никакой соленой слякоти под ногами — а значит, обувь останется целой и животные смогут без боязни ходить по улицам. Когда же снег начнет уходить, гранитная крошка просто осядет на асфальт и плитку. Ее можно смести, а после повторно использовать следующей зимой. Вот вам и экономическая эффективность. Тем более что в Беларуси есть свое предприятие по добыче гранита. Экологичность этого способа подтверждают ученые. Кусты рядом с тротуарами, посыпанные гранитной крошкой, здоровее, чем те, что страдают от «соляных поливов».





Обувь из натуральной гладкой кожи портится от галитов еще быстрее деревьев.





— Кожа имеет поры. Именно в них попадает соляной раствор, который при высыхании проявляется белыми пятнами. Чтобы этого не допустить, необходимо перед каждым выходом на улицу обрабатывать сапоги водоотталкивающими средствами. Такие кремы, как правило, содержат высокомолекулярные продукты переработки нефти. Вместе с тем одним «помазанием» не обойтись. Возвращаясь домой, обязательно проходитесь по сапогах влажной тряпочкой. А вот от обуви с нубука или замши зимой лучше вообще отказаться, — советует Виталий Кондрев. — Эти материалы от соли защитить довольно трудно. Белые разводы на них неизбежны. Страдают зимой от соли и собачки. Для их хозяев выход один — маленьких питомцев выносить на прогулку в парк на руках, больших «обувать», как себя.





Некоторые любят вспомнить давние времена, когда обувь служила не один сезон, а 5—10 лет. И в таком случае задаются вопросом: а может, на дороги не только соль сыплют, раз она так разъедает даже натуральную кожу? Химик эти сомнения развеивает:





— Во-первых, старшее поколение со своей обуви пылинки сдувало и никогда не пренебрегало элементарными правилами ухода. Люди раньше больше ценили вещи. Во-вторых, вспомните, какой тогда была кожа. Твердая жесткая. Сегодня ни одна девушка на такую ​​обувь даже не взглянула бы — это же был почти аналог кирзовых ботов. Современным модницам подавай изысканные сапожки из мягких материалов, а они, к сожалению, прочностью не отличаются.





Onliner обратилась водитель минского троллейбуса. Она рассказала о проблеме, которая знакома почти каждому водителю: во время уборки улиц снег с тротуаров и остановок общественного транспорта нередко сбрасывают на проезжую часть, под колеса. Вопрос у водителя один: сколько это будет продолжаться? А еще на уборку снега и дороги жалуются автомобилисты и водители общественного транспорта. В редакциюобратилась водитель минского троллейбуса. Она рассказала о проблеме, которая знакома почти каждому водителю: во время уборки улиц снег с тротуаров и остановок общественного транспорта нередко сбрасывают на проезжую часть, под колеса. Вопрос у водителя один: сколько это будет продолжаться?













— Зима — это время головной боли для водителей общественного транспорта. Наша работа и так связана с повышенным вниманием: мы обязаны смотреть и за дорогой, и за пешеходами, и за нашими пассажирами. А тут еще дорожники, есть такое ощущение, объявили нам войну! — рассказала корреспонденту Onliner водитель троллейбуса.





Согласитесь, женщина, которая каждый рабочий день по несколько раз проезжает Минск по диагонали, многое замечает на дорогах. И кое-что из увиденного ей совсем не нравится.





— Остановка общественного транспорта — это место повышенной опасности. Нужно быть очень внимательным, потому что может произойти все что угодно. А уборщики, очищая остановки от снега, сбрасывают его под колеса автобусов и троллейбусов. Сколько раз такое уже было: ты подъезжаешь — и прямо под троллейбус летит снег! — говорит водитель.





Женщина пояснила, что ее претензия связана исключительно с безопасностью дорожного движения.





— В этой каше трудно остановить многотонную машину даже на минимальной скорости — ее несет. А у нас же люди любят машины парковать на остановках, пешеходы перебегают дорогу как попало. У меня был такой случай: женщина бежала перед троллейбусом, поскользнулась и упала. Я пытаюсь затормозить, а троллейбус несет по снегу. И пешеход на пятой точке скользит прямо под колеса. Я успела остановиться, когда до человека оставалось полметра! — рассказала водитель троллейбуса.













Женщина добавила, что сложнее всего ситуация обстоит в морозные дни после снегопада.





— Когда температуры положительные, снег быстро тает. Но если мороз, куда ему деваться? Автобусы и троллейбусы его укатывают, образуется наледь. Что это за уборка? Насколько я знаю, выброс снега на проезжую часть запрещен при минусовой температуре, — утверждает водитель.





Очевидно, что снег сбрасывали под колеса не из вредности. Тогда по какой причине применялся такой неоднозначный способ уборки?





— Можно в этой ситуации понять и водителей, и дворников, — отметили в «Ремавтодоре». — Когда снег мягкий и мокрый, его бросают под колеса — и он разошелся, растаял, его нет. Иначе куда его девать, когда нет необходимых ресурсов? Чтобы снег оперативно вывозить, такой штат нужно огромный держать — это просто нереально. К каждой куче должна тогда подъехать техника, все погрузить, а это тоже время. Те же транспортники тогда будут возмущаться, что на остановках стоит «Ремавтодор». Вы представляете, что будет твориться: и так люди паркуются на остановках, мы приедем за снегом — как подъехать тому же троллейбусу или автобусу? Это замкнутый круг.





— Работы много, а человеческий ресурс — он же тоже ограничен. Есть совсем узкие остановки, где некуда девать снег, а есть огромные по площади остановочные пункты. И все нужно расчистить. На каждой остановке дворника не поставишь, у каждого — по 6—7 остановок. А снег идет. Человек пока расчистит все остановки до последней, первую уже снова заметет. Техника у нас работает, но техника в первую очередь убирает проезжую часть и тротуары, чтобы можно было пройти и проехать, чтобы город не остановился, — поясняют специалисты.





В «Ремавтодоре» призывают всех отнестись к ситуации с пониманием и проявить терпение.





— Это зима, а все хотят, чтобы было чисто, как летом. Причем раньше люди хоть как-то участвовали, хоть во дворах свои машины очищали. Кто чистит теперь? На уборке работают в основном пенсионеры. Это не молодые хлопцы, которым достаточно два раза лопатой махнуть. Пожалуйста, выходите помочь — мы приглашаем. Если нужно — дадим лопаты. Каждый хочет, чтобы город был убран, так давайте что-то делать! Мы работаем, не сомневайтесь. Да, не всем нравится, да, есть жалобы. Но мы работаем, — говорят в «Ремавтодоре».



