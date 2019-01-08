Польская оппозиция и власти Белостока критикуют новые правила выдачи виз беларусам

По мнению депутата Сейма, представителя оппозиционной партии «Гражданская Платформа» Роберта Тышкевича, отмена «визы на закупы» ликвидирует торговлю, покупательский туризм в Восточной Польше. На пресс-конференции, которая прошла сегодня, политик подчеркнул, что ежегодно беларусы совершают покупки на сумму около 1 млрд злотых.

portalsamorzadowy.pl . «Сегодня односторонним решением МИД ликвидирует визы на покупки и вводит вместо них туристские, цена которых выше, процедура и способ получения гораздо более сложный. Подляшье живет с приграничной торговли. Любые усложнения, любые ослабления товарообмена нанесут удар по интересам подляшских и белостоцких предпринимателей, ударят по рабочим местам, кошелькам и карманам жителей Белостока и Подляшского воеводства», – приводит слова Тышкевича





Политик сообщил, что послал депутатский запрос на имя министра иностранных дел Яцека Чапутовича, в котором ставит вопросы о причинах нововведений, а также оценке экономических потерь и влиянии на количество выдаваемых виз.





Кроме того, депутат обратил внимание на крайне неудачный момент для этих изменений, которые совпали с введением беларусской стороной снижения верхнего порога – как весового, так и ценового ввозимых вещей. Сочетание этих двух факторов, по мнению политика, несет дополнительную угрозу товарообороту на восточной границе Польши.









Тышкевича поддержал вице-президент Белостока Збигнев Никторович, также представляющий «Гражданскую Платформу».





«Мы обеспокоены тем, что между Польшей и Беларусью снова строят железный занавес. На ближайшей сессии депутаты Совета самоуправления Белостока, представляющие Гражданскую Коалицию (оппозиционный блок, объединяющий представителей оппозиционных партий в органах местного самоуправления – прим. #RFRM) сформируют свою позицию по этому вопросу», – сказал он.





Как мы писали ранее, 2 января вступили в силу изменения правил выдачи шенгенских виз гражданам Беларуси. В соответствии с новыми правилами, на общих основаниях теперь можно получить лишь так называемую туристическую шенгенскую визу. Для этого необходимо предоставить в консульство помимо основных еще и дополнительные документы — оригинал (для ознакомления) и копия документа, подтверждающего бронь отеля, пансиона, договора аренды жилья или иной документ, подтверждающий проживание на территории Республики Польша.