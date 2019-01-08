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В Грузии от свиного гриппа умерли тринадцать человек

09.01.2019 09:33 — Разное | Партизан  
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Тринадцать человек умерли в Грузии за месяц от осложнений, вызванных вирусом гриппа H1N1.

Об этом сообщает телекомпания «Рустави».


Фото: Reuters

В связи с распространением штамма медицинские учреждения работают в чрезвычайном режиме.

Так называемый свиной грипп может стать причиной продолжительных зимних каникул в школах и садах. Министерства здравоохранения и образования примут совместное решение к концу недели, сообщает телеканал.

По последним данным, лабораторно подтверждено 162 случая заболевания H1N1. 13 человек погибли, 10 из них были госпитализированы.

 
 
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Тринадцать человек умерли в Грузии за месяц от осложнений, вызванных вирусом гриппа H1N1.
 
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