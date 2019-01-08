В Грузии от свиного гриппа умерли тринадцать человек

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В связи с распространением штамма медицинские учреждения работают в чрезвычайном режиме.





Так называемый свиной грипп может стать причиной продолжительных зимних каникул в школах и садах. Министерства здравоохранения и образования примут совместное решение к концу недели, сообщает телеканал.





По последним данным, лабораторно подтверждено 162 случая заболевания H1N1. 13 человек погибли, 10 из них были госпитализированы.