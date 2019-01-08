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У страховой компании отозвали лицензию, а она продолжила работать

09.01.2019 11:35 — Разное | KYKY  
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Следственный комитет закончил расследовать дело против гендиректора страховой компании «B & B Insurance Co» Бориса Медника. Его обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, сообщает СК.

В апреле 2018 года Министерство финансов отозвало лицензию у страховой компании. Директора это не остановило − он продолжил работу и начал заключать с клиентами дополнительные соглашения. В договоры добавляли новые объекты, за что люди платили страховые взносы. В итоге «B & B Insurance Co» так заработала больше 170 тысяч рублей.

Следователи допросили больше тысячи свидетелей и провели обыск в квартире гендиректора, а на его имущество наложили арест. Также следователи изъяли и изучили 15 томов различной документации. К материалам уголовного дела добавили результаты проверки работы компании − этим занималось Министерство финансов. 

В итоге Бориса Медника обвинили в нарушении части второй статьи 233 (Незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере). Он в полном объёме возместил ущерб, а сейчас находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье − тюрьма на срок до пяти лет со штрафом, а ещё могут лишить права занимать определённые должности.

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Следственный комитет закончил расследовать дело против гендиректора страховой компании «B & B Insurance Co» Бориса Медника. Его обвиняют в незаконной...
 
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