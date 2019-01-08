Лука, Майра и Эсфирь. ЗАГСы назвали самые необычные имена новорождённых минчан

ЗАГС Московского района Минска рассказал о самых популярных именах для новорождённых в 2018 году, пишет инфоагентство «Минск-Новости». В целом, тут без сюрпризов − это Александр и София.

Среди женских имён популярнее всех Мария, Анна, Полина и Ева. Чаще всего девочек называли Софией − таких ровно ст. Что касается парней, то за Александром по популярности идут Михаил, Артём, Иван и Роман. По данным из остальных районов Минска, в список имён для девочек надо внести ещё Дарью, Алису и Алину, а к парням добавить Максима. В общем, ничего необычного.

Но интересно, какими редкими именами называли детей. Приготовьтесь, вот список имён мальчиков, которые станут совершеннолетними в 2036 году: Дион, Дарий, Вилен, Велизар, Эмин, Януш, Лука, Даромир, Казимир, Ефим. Что касается девочек, то тут список тоже экзотичный: Камелия, Илария, Верита, Виана, Вивея, Майра, Магали, Асиль, Марфа, Глафира, Ада и Эсфирь.

Ещё среди редких имён выделили такие: Амели, Жасмин, Лукерья, Майра, Текля, Велизар, Леонардо, Михей, Марсель, Сулейман и Юша. Кстати, отчества у всех этих детей обычные − Андреевичи, Павловичи, Владимировны и так далее.