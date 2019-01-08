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Всемирный банк: экономика Беларуси продолжит расти, но медленнее
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Всемирный банк опубликовал доклад «
По прогнозам Всемирного банка, рост экономики Беларуси замедлится: если в 2018 году оценка составляла 3,4%, то в 2019 это уже 2,7%, а в 2020-2021 − 2,5%. Аналитики также отмечают риски стрессовых ситуаций в финансовой сфере в Румынии и Беларуси, у которых большой долг в валюте. Страны Центральной Европы, по заявлению банка, подвержены финансовому давлению из-за высокого государственного и частного долга.
«Замедление или отмена структурных реформ в Азербайджане, Армении, Беларуси, Турции и Украине вызовет рост политической неопределенности, а усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону», − заключают эксперты банка.
Отметим, что в
Всемирный банк высказался и про Россию, от которой сильно зависит развитие и нашей экономики. По словам аналитиков, благодаря повышению цен на нефть экономики стран-экспортёров нефти росли, а в России инфляция оставалась низкой и стабильной: «Благодаря устойчивой внутренней экономической активности рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%. Более высокие, чем ожидалось, объемы добычи нефти в Казахстане обеспечили рост экономики страны на 3,8%».
Что касается всего мира, то Всемирный банк прогнозирует ужесточение условий финансирования, среднюю цену на нефть около 67 долларов за барель в ближайшие три года, а также постепенное замедление роста экономик в зоне евро. Аналитики считают, что эскалации геополитической напряжённости не произойдёт.
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