Всемирный банк: экономика Беларуси продолжит расти, но медленнее

Всемирный банк опубликовал доклад « Перспективы развития мировой экономики ». Аналитики прогнозируют, что беларуская экономика, хоть и будет расти, но медленнее, чем ожидалось. Причём проблема эта всемирная − у развитых стран рост экономики тоже замедлится.

По прогнозам Всемирного банка, рост экономики Беларуси замедлится: если в 2018 году оценка составляла 3,4%, то в 2019 это уже 2,7%, а в 2020-2021 − 2,5%. Аналитики также отмечают риски стрессовых ситуаций в финансовой сфере в Румынии и Беларуси, у которых большой долг в валюте. Страны Центральной Европы, по заявлению банка, подвержены финансовому давлению из-за высокого государственного и частного долга.

«Замедление или отмена структурных реформ в Азербайджане, Армении, Беларуси, Турции и Украине вызовет рост политической неопределенности, а усиление напряженности вокруг Сирии или Украины способно привести к введению новых санкций и подрыву доверия к региону», − заключают эксперты банка.

Отметим, что в интервью KYKY академический директор Центра экономических исследований Beroc Катерина Борнукова сделала похожий прогноз, хотя ещё более пессимистический по цифрам: «В 2019 году в Беларуси не будет преимущества циклического роста экономики за счет того, что она выходит из кризиса. Поэтому темпы роста экономики, скорее всего, снизятся. Если все будет хорошо, она увеличится на 1,5-2 процента, если не очень – на 1 или даже 0 процентов. Думаю, в стране не произойдет масштабных трагедий типа финансового кризиса».

Всемирный банк высказался и про Россию, от которой сильно зависит развитие и нашей экономики. По словам аналитиков, благодаря повышению цен на нефть экономики стран-экспортёров нефти росли, а в России инфляция оставалась низкой и стабильной: «Благодаря устойчивой внутренней экономической активности рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%. Более высокие, чем ожидалось, объемы добычи нефти в Казахстане обеспечили рост экономики страны на 3,8%».

Что касается всего мира, то Всемирный банк прогнозирует ужесточение условий финансирования, среднюю цену на нефть около 67 долларов за барель в ближайшие три года, а также постепенное замедление роста экономик в зоне евро. Аналитики считают, что эскалации геополитической напряжённости не произойдёт.