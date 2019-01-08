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Zafira для жизни: Opel покажет в Брюсселе новый девятиместный микроавтобус

09.01.2019 11:34 — Разное | Tut.by  
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В гамме Opel появился новый соперник Volkswagen Transporter T6. Сегодня немецкая компания обнародовала фотографии нового минивэна Zafira Life, созданного на той же платформе EMP2, что и Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer.


Новинка приходит на смену пассажирской версии Vivaro, созданной в кооперации с альянсом Renault-Nissan. На выбор будут доступны сразу три версии минивэна, отличающиеся габаритной длиной и компоновкой — это 4,6-метровая Small, Medium (4,95 м от носа до хвоста) и Large (5,3 м).


На трех рядах сидений в салоне однообъемника могут разместиться до девяти человек, а в роли бизнесвэна подойдет Zafira Life в исполнении Lounge (доступно для версий Medium и Large), рассчитанного на посадку шестерых седоков — сзади тут будет четыре раздельных кресла и раскладной столик. Сдвижные двери есть с двух сторон.


Уже у базовой «короткой» версии объем багажника достигает 1500 л — за вторым рядом сидений. После их демонтажа вместительность грузового отсека увеличивается до 3397 л. При желании Zafira Life можно дополнить рядом опций, среди которых камера заднего вида, панорамная крыша, проектор показаний приборов на лобовое стекло и медиасистема с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


Информацией о двигателях Zafira Life в Opel пока не поделились. Известно, что минивэн будет доступен как с передним, так и полным приводом, а в 2021 году появится электрическая версия.


Все подробности о Zafira Life — уже скоро: премьера микроавтобуса состоится 18 января на автосалоне в Брюсселе. Прием заказов фирма начнет в феврале, стоимость пока не озвучена. По слухам, в Германии стоимость базовой версии Zafira Life составит около 35 тыс. евро.

 
 
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В гамме Opel появился новый соперник Volkswagen Transporter T6. Сегодня немецкая компания обнародовала фотографии нового минивэна Zafira Life, созданного на той же платформе EMP2, что...
 
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