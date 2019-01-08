Это красиво: как в странах, где зимам похожа на нашу, обустраивают и купальни на террасах

Пока мы привыкаем к нетипичным, как казалось еще десять лет назад, в нашем климате открытым терассам, в снежных странах на них ставят купальни и джакузи. Если в семье есть зожевцы, они оценят. А еще это красиво.



Фото сайта leotrippi.com



Фото сайта themetapicture.com



Фото: L’apogée Courcheve

Практичный вариант — купальня с печкой.



Фото: adelaparvu.com

Уличные купели с печным подогревом популярны не только в скандинавских странах.



Фото сайта: plataformaarquitectura.cl

Купальня, замаскированная под горячий источник.



Фото: pinterest

Энергозатратный, но шикарный вариант — джакузи в снегу.



Фото: thecoverguy.com



Фото сайта allbackyardideas.com



Фото: pinterest



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Фото сайта: ultimateluxurychalets.com