ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это красиво: как в странах, где зимам похожа на нашу, обустраивают и купальни на террасах

09.01.2019 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пока мы привыкаем к нетипичным, как казалось еще десять лет назад, в нашем климате открытым терассам, в снежных странах на них ставят купальни и джакузи. Если в семье есть зожевцы, они оценят. А еще это красиво.


Фото сайта leotrippi.com

Фото сайта themetapicture.com

Фото: L’apogée Courcheve

Практичный вариант — купальня с печкой.


Фото: adelaparvu.com

Уличные купели с печным подогревом популярны не только в скандинавских странах.


Фото сайта: plataformaarquitectura.cl

Купальня, замаскированная под горячий источник.


Фото: pinterest

Энергозатратный, но шикарный вариант — джакузи в снегу.


Фото: thecoverguy.com

Фото сайта allbackyardideas.com

Фото: pinterest

Фото сайта: pinimg.com

Фото сайта: ultimateluxurychalets.com
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В скандинавских странах это - предмет роскоши и экзотики. Но идея вполне реализуема и в наших широтах.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве Dodge не пропустил Mercedes. Тот врезался в светофор и сбил рабочего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика