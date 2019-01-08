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Это красиво: как в странах, где зимам похожа на нашу, обустраивают и купальни на террасах
Пока мы привыкаем к нетипичным, как казалось еще десять лет назад, в нашем климате открытым терассам, в снежных странах на них ставят купальни и джакузи. Если в семье есть зожевцы, они оценят. А еще это красиво.
Практичный вариант — купальня с печкой.
Уличные купели с печным подогревом популярны не только в скандинавских странах.
Купальня, замаскированная под горячий источник.
Энергозатратный, но шикарный вариант — джакузи в снегу.
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В скандинавских странах это - предмет роскоши и экзотики. Но идея вполне реализуема и в наших широтах.
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