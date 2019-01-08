В Могилеве Dodge не пропустил Mercedes. Тот врезался в светофор и сбил рабочего

Авария произошла 8 января, в 16.05, на пересечении улиц Минское шоссе и Калиновского. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.



ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По предварительной информации, 27-летний водитель Dodge ехал в направлении улицы Профсоюзной и при перестроении на перекрестке не уступил дорогу попутному Mercedes, которым управлял 50-летний житель РФ. Водитель Mercedes применил экстренное торможение, в результате чего автомобиль занесло на разделительную полосу, где он врезался в светофор и сбил мужчину, который его ремонтировал.



ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В аварии травмы различной степени тяжести получил 28-летний рабочий. Мужчину госпитализировали.