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В Гомеле обворовали центр продаж компании velcom. С украденными смартфонами преступники скрылись

09.01.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле в выходные произошла крупная кража из центра продаж компании velcom. Как стало известно TUT.BY, воры зашли с черного хода, подобрав ключи и разбив витрины, вынесли большое количество смартфонов.

По нашей информации, скрыться с похищенным преступники успели до приезда наряда милиции.

— По краже телефонов сейчас активно работают оперативники, подробности не разглашаются, — сообщила TUT.BY официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова, посоветовав обратиться за комментариями в милицию региона.

В УВД Гомельской области TUT.BY получить комментарий не удалось.

 
Теги: Гомель
 
 
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По нашей информации, скрыться с похищенным преступники успели до приезда наряда милиции.
 
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