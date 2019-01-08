В Гомеле обворовали центр продаж компании velcom. С украденными смартфонами преступники скрылись

В Гомеле в выходные произошла крупная кража из центра продаж компании velcom. Как стало известно TUT.BY, воры зашли с черного хода, подобрав ключи и разбив витрины, вынесли большое количество смартфонов.

По нашей информации, скрыться с похищенным преступники успели до приезда наряда милиции.

— По краже телефонов сейчас активно работают оперативники, подробности не разглашаются, — сообщила TUT.BY официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова, посоветовав обратиться за комментариями в милицию региона.

В УВД Гомельской области TUT.BY получить комментарий не удалось.