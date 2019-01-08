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Обзор рынка акций: декабрь 2018

09.01.2019 10:12 — Разное | Myfin  
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Обзор рынка акций: декабрь 2018
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.

Основными параметрами анализа выступают:

  • объем сделок в денежном выражении;
  • количество заключенных сделок *;
  • цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В декабре на биржевом рынке БВФБ было заключено 459 сделок по продаже акций, что на 42% больше, показателей ноября.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

Акции
В предыдущем периоде
В рассматриваемом периоде
Цена Срвз.* *, рублей
Сделок, шт
Цена Срвз. **, рублей
Сделок, шт
Восход-Каменец ОАО А3
2
92
2
174
ОАО "ЗСЖБ N1" А1
-
-
8.74
31
Приорбанк ОАО А12
6.05
12
6.12
18
Продтовары ОАО А1
10
5
13.36
10
Паритетбанк ОАО А4
-
-
1
10

По сравнению с предыдущим месяцем, свое место в рейтинге сохранили только Приорбанк ОАО и Восход-Каменец ОАО, которое уже второй месяц подряд с существенным отрывом этот рейтинг возглавляет. Отметим, что выкуп акций лидера рейтинга продолжается уже 2 месяца подряд по цене 2 рубля за акцию.

 
 
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Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.
 
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