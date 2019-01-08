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Обзор рынка акций: декабрь 2018
Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами
Основными параметрами анализа выступают:
В декабре на биржевом рынке БВФБ было заключено 459 сделок по продаже акций, что на 42% больше, показателей ноября.
ТОП 5 акций, по количеству сделок
По сравнению с предыдущим месяцем, свое место в рейтинге сохранили только Приорбанк ОАО и Восход-Каменец ОАО, которое уже второй месяц подряд с существенным отрывом этот рейтинг возглавляет. Отметим, что выкуп акций лидера рейтинга продолжается уже 2 месяца подряд по цене 2 рубля за акцию.
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Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС.
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