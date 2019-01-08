Обзор рынка акций: декабрь 2018



фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС .

Основными параметрами анализа выступают:

объем сделок в денежном выражении;

количество заключенных сделок *;

цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В декабре на биржевом рынке БВФБ было заключено 459 сделок по продаже акций, что на 42% больше, показателей ноября.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз.* *, рублей Сделок, шт Цена Срвз. **, рублей Сделок, шт Восход-Каменец ОАО А3 2 92 2 174 ОАО "ЗСЖБ N1" А1 - - 8.74 31 Приорбанк ОАО А12 6.05 12 6.12 18 Продтовары ОАО А1 10 5 13.36 10 Паритетбанк ОАО А4 - - 1 10

По сравнению с предыдущим месяцем, свое место в рейтинге сохранили только Приорбанк ОАО и Восход-Каменец ОАО, которое уже второй месяц подряд с существенным отрывом этот рейтинг возглавляет. Отметим, что выкуп акций лидера рейтинга продолжается уже 2 месяца подряд по цене 2 рубля за акцию.