Пособие «как быть». Лучшим сериалом 2018 года называют «Звоните ДиКаприо»

В сериале рассказывается об отношениях и судьбах двоих братьев. Егора Румянцева сыграл самый популярный сегодня российский актер Александр Петров, его персонаж - звезда топового сериала про врачей. Егор «слетает с катушек» от успеха: срывает съемки, путается в любовных связях, всем врет. Румянцев чувствует себя неуязвимым и живет для себя, ни во что не ставя чувства других людей. Но в один миг его мир переворачивается. Он узнает, что у него ВИЧ.

Его полная противоположность – брат Лев в исполнении бывшего кавээнщика Андрея Бурковского. Лев работает на кабельном телеканале «Муравей-ТВ», где ведет никому не нужную программу о полезных поделках. При этом денег, чтобы прокормить семью с занудной беременной женой и двумя малолетними дочками, неудачнику Льву не хватает. Он завидует брату и даже не мечтает занять его место, пока однажды ему не представляется такой шанс.

Сатира с юмором

Кинокритики усмотрели в сериале безжалостную сатиру, житейскую драму и настоящую трагедию в сочетании с хорошим чувством юмора и талантом Крыжовникова.

Поначалу складывается впечатление, что задача режиссера – высмеять нутро ТВ-«кухни», шоу-бизнеса: процесс создания бессмысленных, пустых сериалов и вмиг возомнивших себя звездами вселенского масштаба посредственных актеров, популярность которых держится за счет обожания восторженной женской аудитории. Румянцев до того обнаглел, что пропускает съемки или приходит на площадку пьяный. Если кто-то пытается урезонить его, Егор дает один ответ: «Не нравится? Звоните ДиКаприо!»

Но все меняется, когда Егор случайно узнает, что от СПИДа умерла девушка, с которой у него когда-то была мимолетная связь. Он идет в медицинский центр, чтобы сдать анализы на ВИЧ, и его положительный статус подтверждается. После этого от актера отворачиваются коллеги, требуя у продюсера заменить его другим исполнителем. По иронии судьбы Льву предлагают сниматься в этом же сериале, и, похоже, у него все начинает налаживаться…

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Благодатная почва

По всей вероятности, актуальная социальная тема, которая до сериала «Звоните ДиКаприо!» толком в кино не прорисовывалась, стала благодатной почвой для развития драматических киноотношений. Один из «персонажей» фильма – ВИЧ - моментально срывает маски и, как лакмусовая бумага, показывает, кто есть кто на самом деле: трус, подлец, предатель. Но, пожалуй, не стоит думать, что ВИЧ ввели в картину как некую кару или наказание. Сложно сказать, был ли социальный заказ на создание фильма именно на эту тематику, который бы помог разобраться с дискриминацией и стигматизацией в отношении людей с ВИЧ, но получилось именно так.

Ценность фильма в том, что его можно рассматривать как пособие, разъясняющее людям простым, доступным и интересным языком (сюжет все-таки захватывающий) всю правду о ВИЧ и развенчивающее заскорузлые мифы об этом вирусе. Персонажи, как мантру (поскольку повторение – мать учения), повторяют истины, еще не ставшие общеизвестными: вирус ВИЧ бытовым путем не передается! Не надо сжигать и дезинфицировать все вещи, если вы живете в одной квартире с человеком с ВИЧ! Также в фильме разъясняется, как пройти тест на ВИЧ самостоятельно (тесты по слюне можно купить в аптеке).

Что касается распространения ВИЧ, то наглядно показано: от заражения вирусом вообще никто не застрахован, и, чтобы избежать проблем, лучше всего, конечно, исключить из своей жизни беспорядочные половые связи: напомним, что половой путь передачи ВИЧ сегодня считается основным. Или, если уж невтерпеж, не забывайте носить в кармане презервативы. Если гложут сомнения, что со случайным партнером что-то было не так, лучше сдайте анализы.

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В картине показана типичная эпидемиологическая цепочка, когда из-за одного безответственного человека процесс заражения выходит из-под контроля. Егор Румянцев, у которого ВИЧ, заразил Дашу и Катю. Лев переспал с Катей и понял, что тоже заразился ВИЧ. Заражение Полины - вообще классический случай: один раз по пьяни в лифте, без обязательств, но дело сделано. Дай бог, чтобы показанное в фильме кого-то научило уму-разуму и не пришлось повторять чужие ошибки.

Без оптимизма?

Несмотря на серьезный социальный подтекст, в сериале много юмора. Однако даже актеры, снимавшиеся в проекте, не знали, чем закончится сериал. Сценарий финального эпизода всем раскрыли перед съемкой.

- Когда мы приехали на финальную сцену, мы не знали концовки фильма, то есть что будем играть сейчас. Это было изначальное условие режиссёра. И утром под взглядами таких же жаждущих и неосведомленных членов группы режиссёр прочитал нам, чем же заканчивается эта история… и отправил в кадр, - поделился актёр Андрей Бурковский. По мнению Бурковского, во многом именно это незнание позволяло сохранять нужный нерв повествования на протяжении всех восьми серий.

КСТАТИ

В Беларуси тоже была попытка создать просветительский фильм на тему ВИЧ – это картина «Выше неба», сценарий которой написал Андрей Курейчик. Главный герой узнает о смерти от СПИДа девушки, с которой у него когда-то была мимолетная связь. Результаты анализов подтверждают, что у молодого человека ВИЧ. Он находит в себе силы жить дальше и встречает любовь.