Рецидивист за три недели на свободе ограбил несколько магазинов и едва не убил милиционера









В очередной раз освободился в августе 2017-го. Наслаждаться воздухом свободы было некогда и не на что.

Остановившись в Гомеле , Виктор облюбовал для своих криминальных похождений Петриковский район. Буквально за двое суток присмотрел конкретный объект — магазин «Аист» в агрогородке Птичь. Все прошло как по маслу. Прибыв туда ночью, вырвал решетку и разбил окно…





Утром, открыв магазин, директор ахнула. В торговом зале царил бардак. Часть товара была сброшена, на полу валялись конфеты, бутылки со спиртным, некоторые из них разбиты. Та же картина наблюдалась на складе. В числе прочего отсутствовали блок системы видеонаблюдения и сама камера. Остались лишь оборванные провода.





Опытный вор прекрасно понимал, что делает. Записей, которые помогли бы выйти на преступника, милиция в тот раз не получила. Виктор же «затоварился» сполна. Одних только сигарет взял 810 пачек.





Через неделю снова отправился на дело. И снова в тот же магазин, сорвав решетку с другого окна. Главной добычей вновь стали сигареты — 1350 пачек.





А также спиртное, конфеты и шоколад, кофе, мужские средства гигиены. Напоследок Виктор уже привычно вырвал камеру видеонаблюдения, установленную на прежнем месте. Мотрудники магазина были в шоке. Выражение о том, что снаряд не падает дважды в одну воронку, оказался опровергнут.









В третий раз он рисковать не стал и отправился в деревню Муляровка, где по отработанной схеме обчистил магазин «Родны кут». Трофеями стали почти четыре сотни пачек сигарет, более 70 бутылок спиртного, разные продукты.





После третьей удачной кражи вошедший во вкус уголовник окончательно уверовал в воровской фарт. В деревне Мышанка он наведался в магазин «Звезда». Однако прежде чем проводить «ревизию», накануне провел "разведку". Приехал, зашел в магазин, украдкой осмотрел торговый зал, оценил ассортимент товаров.





Чтобы не вызвать подозрений, купил кое-что по мелочевке. И на следующие сутки двинулся по уже обкатанному маршруту.





В ночь на 9 сентября прибыл в поселок. Путь к магазину пролегал мимо многоквартирного дома. Через освещенное окно Виктор заметил велосипед, стоявший на лестничной площадке между этажами. Дверь в подъезд была открыта. Пройти мимо такой удачи вор не мог. Тем более что предстоящие трофеи нужно будет перемещать. И везти их на велосипеде куда легче, чем тащить в руках.





Угнать двухколесный транспорт не составило труда. Кстати, тросик с замком на раме имелись. Однако использовать нехитрое средство защиты по назначению беспечный хозяин не удосужился…









Мимоходом Виктор не преминул заглянуть в детскую коляску. Прихватил обнаруженную в ней пластиковую маску, чтобы на всякий случай спрятать лицо. На велосипеде и подкатил к магазину. Однако при попытке попасть в магазин через окно, наполкнулся на... участкового.





С позднего дежурства капитан милиции Владимир Шевель возвращался домой. Человек, возившийся возле магазина, не мог не вызвать у него подозрений. Особенно с учетом краж из торговых объектов, произошедших недавно на подведомственной территории. Мужчина, резко обернувшийся на оклик, был в маске. И хоть на дворе стояла ночь, ситуация была ясна.





— Снять маску — лечь на землю! — скомандовал капитан.





Впоследствии Макаренко признается, что, рассмотрев форму, понял — перед ним милиционер. Но вместо того чтобы сделать, что говорят, и тем самым облегчить свою участь, напротив, только ее усугубил. Размахивая отверткой, как ножом, он кинулся на участкового.





Тот попытался перехватить руку. Завязалась борьба, во время которой уголовник беспорядочно наносил удары. И хоть инспектор активно защищался, ставя блоки и уклоняясь, избежать ранений не удалось. Несколько ударов пришлись в плечо, еще пару — в лицо и шею.





Спасло то, что прошли они по касательной, получив лишь кровоточащие ссадины. Но самыми страшными могли стать удары, которые Макаренко наносил офицеру в левый бок. От серьезных увечий его уберегла висевшая на плече сумка с документами, послужившая своего рода «бронежилетом».





Наконец милиционеру удалось оттолкнуть преступника и выхватить из кобуры табельное оружие. Увидав пистолет, Виктор понял, что дело принимает серьезный оборот. Вмиг утратив боевой пыл, он бросился наутек. Капитан Шевель побежал следом:





— Стой! Стрелять буду!





Предупреждение лишь подстегнуло Макаренко бежать быстрее. А грянувший за спиной предупредительный выстрел в воздух еще больше прибавил прыти — Виктор перемахнул через двухметровый забор. Как известно, в стрессовых ситуациях адреналин творит чудеса. Продолжать преследование истекавший кровью милиционер не мог и позвонил коллегам.









Тем временем бегущий куда глаза глядят Макаренко ухватил подвернувшийся под руку велосипед и, крутя педали изо всех сил, помчал к железной дороге. Однако фортуна от него отвернулась. На станции его и задержали.





В итоге на свободе прожженный вор был всего 21 день. и на этот раз сел надолго.





За совершение серии краж со взломом и покушение на убийство человека в связи с исполнением им служебной деятельности Виктор Макаренко приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.





*Фамилия преступника изменена.