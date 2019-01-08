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Автобусы с детьми столкнулись под Минском из-за лосей на дороге. Есть пострадавшие
8 января, около 18:45 автобус, в котором ехали дети из Могилевской области, попал в ДТП в Червенском районе Минской области. Есть пострадавшие.
По предварительной информации, по автотрассе Минск – Могилев двигалась автоколонна из 9 автобусов, в которых дети из Могилевской области возвращались из столицы.
Колонну сопровождали автомобили ГАИ. Однако на 74-ом километре дороги, вблизи деревни Колодежи Червенского района Минской области на трассу выскочили несколько лосей. Водители автобусов начали экстренное торможение, из-за чего два автобуса столкнулись.
Среди пострадавших – две девочки 2006 года из Черикова и Чериковского района. Детей доставили в больницу для обследования: они получили незначительные травмы.
По факту ДТП проводится проверка.
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8 января, около 18:45 автобус, в котором ехали дети из Могилевской области, попал в ДТП в Червенском районе Минской области. Есть пострадавшие.
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