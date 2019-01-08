Автобусы с детьми столкнулись под Минском из-за лосей на дороге. Есть пострадавшие

По предварительной информации, по автотрассе Минск Могилев двигалась автоколонна из 9 автобусов, в которых дети из Могилевской области возвращались из столицы.





Колонну сопровождали автомобили ГАИ. Однако на 74-ом километре дороги, вблизи деревни Колодежи Червенского района Минской области на трассу выскочили несколько лосей. Водители автобусов начали экстренное торможение, из-за чего два автобуса столкнулись.









Среди пострадавших – две девочки 2006 года из Черикова и Чериковского района. Детей доставили в больницу для обследования: они получили незначительные травмы.





По факту ДТП проводится проверка.