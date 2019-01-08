ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобусы с детьми столкнулись под Минском из-за лосей на дороге. Есть пострадавшие

09.01.2019 12:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
8 января, около 18:45 автобус, в котором ехали дети из Могилевской области, попал в ДТП в Червенском районе Минской области. Есть пострадавшие.
1 из 2

По предварительной информации, по автотрассе МинскМогилев двигалась автоколонна из 9 автобусов, в которых дети из Могилевской области возвращались из столицы. 

Колонну сопровождали автомобили ГАИ. Однако на 74-ом километре дороги, вблизи деревни Колодежи Червенского района Минской области на трассу выскочили несколько лосей. Водители автобусов начали экстренное торможение, из-за чего два автобуса столкнулись. 

 

Среди пострадавших – две девочки 2006 года из Черикова и Чериковского района. Детей доставили в больницу для обследования: они получили незначительные травмы.  

По факту ДТП проводится проверка. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 января, около 18:45 автобус, в котором ехали дети из Могилевской области, попал в ДТП в Червенском районе Минской области. Есть пострадавшие.
 
Новости дня
Новости разные
 
За сутки в области произошли 2 пожара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика