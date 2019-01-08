Не густо: с белорусским паспортом можно въехать лишь в 77 стран. С украинским - почти в 2 раза больше









рейтинга находятся Сингапур и Южная Корея. Обладатели паспортов этих стран могут въехать без виз в 189 стран. Третье место занимают Германия и Франция, чьи граждане имеют право на безвизовое посещение 188 стран мира. На втором местенаходятся. Обладатели паспортов этих стран могут въехать без виз в 189 стран. Третье место занимают, чьи граждане имеют право на безвизовое посещение 188 стран мира.





Всего рейтинг рассчитан на 104 места.





Среди стран постсоветского пространства в лидерах – страны Балтии.





Литва и Латвия находятся на 11-й позиции и могут без визы посещать 180 стран мира. Эстония находится на 12-м месте, и ее граждане могут свободно ездить в 179 стран.





Обладатели украинских паспортов могут посетить 128 стран. Украина находится в рейтинге на 41-й строчке.





Граждане Молдовы, которая находится на 46-м месте, могут посещать 122 страны.





Россия – на 48-й позиции. Россияне могут въехать без визы в 119 стран мира.





На 51-й позиции находится Грузия, ее граждане могут посетить 114 стран без виз.





Обладатели белорусских паспортов могут посещать 77 стран, а сама страна находится на 66-й позиции рейтинга.





Следом – Казахстан, его граждане могут посетить без визы 76 стран.





На 74-й позиции находится Азербайджан. Обладатели его паспортов могут заезжать без виз в 74 страны.





Кыргызстан – на 76 месте. Кыргызстанцы могут посещать 64 страны мира.





Армения находится на 79-м месте, люди с этими паспортами могут въехать в 61 страну.





Узбекистан и Таджикистан разделили 80-е место, их граждане могут посещать 58 стран.





Туркменистан, по данным аналитиков, расположился на 85-й позиции. Туркменистанцы могут въезжать без визы в 53 страны.





Замыкают общий рейтинг Афганистан и Ирак. Гражданам этих стран доступны для безвизового посещения всего 30 стран.





Как утверждают в Henley&Partners, составляемый компанией индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене. С 2018 года рейтинг паспортов обновляется несколько раз в год.