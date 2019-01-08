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Не густо: с белорусским паспортом можно въехать лишь в 77 стран. С украинским - почти в 2 раза больше

09.01.2019 11:52 — Разное | Партизан  
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В рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley&Partners по итогам 2018 года первое место заняла Япония. Граждане этой страны могут посещать без визы практически все страны мира - 190 государств.



На втором месте рейтинга находятся Сингапур и Южная Корея. Обладатели паспортов этих стран могут въехать без виз в 189 стран. Третье место занимают Германия и Франция, чьи граждане имеют право на безвизовое посещение 188 стран мира. 

Всего рейтинг рассчитан на 104 места.

Среди стран постсоветского пространства в лидерах – страны Балтии.

Литва и Латвия находятся на 11-й позиции и могут без визы посещать 180 стран мира. Эстония находится на 12-м месте, и ее граждане могут свободно ездить в 179 стран.

Обладатели украинских паспортов могут посетить 128 стран. Украина находится в рейтинге на 41-й строчке.

Граждане Молдовы, которая находится на 46-м месте, могут посещать 122 страны.

Россия – на 48-й позиции. Россияне могут въехать без визы в 119 стран мира.

На 51-й позиции находится Грузия, ее граждане могут посетить 114 стран без виз.

Обладатели белорусских паспортов могут посещать 77 стран, а сама страна находится на 66-й позиции рейтинга.

Следом – Казахстан, его граждане могут посетить без визы 76 стран.

На 74-й позиции находится Азербайджан. Обладатели его паспортов могут заезжать без виз в 74 страны.

Кыргызстан – на 76 месте. Кыргызстанцы могут посещать 64 страны мира.

Армения находится на 79-м месте, люди с этими паспортами могут въехать в 61 страну.

Узбекистан и Таджикистан разделили 80-е место, их граждане могут посещать 58 стран.

Туркменистан, по данным аналитиков, расположился на 85-й позиции. Туркменистанцы могут въезжать без визы в 53 страны.

Замыкают общий рейтинг Афганистан и Ирак. Гражданам этих стран доступны для безвизового посещения всего 30 стран.

Как утверждают в Henley&Partners, составляемый компанией индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене. С 2018 года рейтинг паспортов обновляется несколько раз в год.

 
 
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В рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley&Partners по итогам 2018 года первое место заняла Япония. Граждане этой страны могут посещать без визы практически все...
 
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