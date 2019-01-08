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Не густо: с белорусским паспортом можно въехать лишь в 77 стран. С украинским - почти в 2 раза больше
В рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley&Partners по итогам 2018 года первое место заняла Япония. Граждане этой страны могут посещать без визы практически все страны мира - 190 государств.
На втором месте
Всего рейтинг рассчитан на 104 места.
Среди стран постсоветского пространства в лидерах – страны Балтии.
Литва и Латвия находятся на 11-й позиции и могут без визы посещать 180 стран мира. Эстония находится на 12-м месте, и ее граждане могут свободно ездить в 179 стран.
Обладатели украинских паспортов могут посетить 128 стран. Украина находится в рейтинге на 41-й строчке.
Граждане Молдовы, которая находится на 46-м месте, могут посещать 122 страны.
Россия – на 48-й позиции. Россияне могут въехать без визы в 119 стран мира.
На 51-й позиции находится Грузия, ее граждане могут посетить 114 стран без виз.
Обладатели белорусских паспортов могут посещать 77 стран, а сама страна находится на 66-й позиции рейтинга.
Следом – Казахстан, его граждане могут посетить без визы 76 стран.
На 74-й позиции находится Азербайджан. Обладатели его паспортов могут заезжать без виз в 74 страны.
Кыргызстан – на 76 месте. Кыргызстанцы могут посещать 64 страны мира.
Армения находится на 79-м месте, люди с этими паспортами могут въехать в 61 страну.
Узбекистан и Таджикистан разделили 80-е место, их граждане могут посещать 58 стран.
Туркменистан, по данным аналитиков, расположился на 85-й позиции. Туркменистанцы могут въезжать без визы в 53 страны.
Замыкают общий рейтинг Афганистан и Ирак. Гражданам этих стран доступны для безвизового посещения всего 30 стран.
Как утверждают в Henley&Partners, составляемый компанией индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене. С 2018 года рейтинг паспортов обновляется несколько раз в год.
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Не густо: с белорусским паспортом можно въехать лишь в 77 стран. С украинским - почти в 2 раза больше
В рейтинге паспортов консалтинговой компании Henley&Partners по итогам 2018 года первое место заняла Япония. Граждане этой страны могут посещать без визы практически все...
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