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Саснович сотворила чудо на турнире в Сиднее

09.01.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Белоруска Александра Саснович праздновала сверхволевую победу в драматичнейшем матче 1/8 финала турнира в Сиднее, где ее соперницей была хозяйка корта Присцилла Хон.

Австралийка выиграла первые восемь (!) геймов встречи, но... 

Александра Саснович (33 ВТА, Беларусь) — Присцилла Хон (161 ВТА, Австралия) — 0:6, 6:3, 6:3 



В четвертьфинале Александра Саснович встретится с Тимеей Бащински (192 ВТА, Швейцария). Игра начнется ориентировочно в 5.00 по белорусскому времени 10 января. 

Призовой фонд турнира — 757 900 долларов 




 
 
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Белоруска Александра Саснович праздновала сверхволевую победу в драматичнейшем матче 1/8 финала турнира в Сиднее, где ее соперницей была хозяйка корта Присцилла...
 
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