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Ученые доказали внеземное происхождение жизни на нашей планете
В NASA завершили важный эксперимент, в ходе которого получили органические соединения в экстремальной среде.
Жизнь на Земле появилась благодаря космическим телам с молекулами дезоксирибозы — сахара, входящего в основу ДНК. Подобные соединения не только нашли в образцах метеоритов, но и воссоздали процесс их образования в лабораторных условиях. Об этом говорится в статье журнала
Американские ученые из NASA получили органические молекулы при охлаждении смеси воды и метанола до температуры минус 260 градусов Цельсия внутри вакуумной камеры. Этот «космический лед» подвергли действию ультрафиолетового излучения, имитируя условия в облаках из межзвездного газа и пыли.
В ходе эксперимента выяснилось, что в экстремальных условиях образуется сахар дезоксирибоза, который составляет основу ДНК. По мнению специалистов, такие молекулы могли родиться в любой части нашей галактики и попасть на Землю вместе с кометами.
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В NASA завершили важный эксперимент, в ходе которого получили органические соединения в экстремальной среде.
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