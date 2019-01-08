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За что Лукашенко наградил коловшую для него дрова "Мисс Беларусь"?

09.01.2019 10:53 — Разное | Партизан  
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Лукашенко научил первую красавицу страны колоть дрова, станцевал с ней вальс и взял к себе на работу. Но при чем тут государственная награда?
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Лукашенко и Василевич в музее колхоза «Родина», 10 июля 2018 года. Фото пресс-службы главы государства


В сообщении пресс-службы Лукашенко отмечается, что Василевич удостоена награды за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.

"Салідарнасць" решила вспомнить, чем же прославилась обладательница короны «Мисс Беларусь» прошлого года.

После победы на национальном конкурсе красоты девушка стала появляться в обществе Лукашенко. В июле прошлого года он в день 24-летия на посту президента побывал в колхозе «Родина» в Белыничском районе.

— Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» смотреться, — обратился Лукашенко к Марии Василевич.


Позже «Мисс Беларусь» заявила, что готова к работе в агрохолдинге, если Лукашенко не пошутил.

После Василевич видели среди окружения Лукашенко на «Славянском базаре в Витебске».

На конкурсе «Мисс мира» девушка получила титул «Мисс мира Европа» и вошла в финале из 5 участниц. Это лучший результат за всю историю участия нашей страны в этом конкурсе.

Через некоторое время выяснилось, что, оказывается, Лукашенко лично готовил Марию Василевич к участию. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в телеэфире рассказала, что тот научил сотрудницу службы протокола колоть дрова.



— Она, конечно, не рассказывала, но именно так она готовилась к конкурсу «Мисс мира». И результат все знают — эффективно.

Как видим, вместо колхоза девушка попала в эскорт Лукашенко.

И совсем недавно на новогоднем балу станцевала с ним вальс.

А вот о благотворительной деятельности Марии Василевич известно немного. СМИ писали о том, что она привезла в Китай подарки участницам конкурса «Мисс мира» — сердечки из фетра и соломенных ангелов, которые были сделаны руками особенных детей из Каменской вспомогательной школы-интерната.

В Инстаграме Мария Василевич также мало пишет о благотворительности.

Зато из соцсети можно узнать, что в июле девушка отдыхала в Турции, где, по ее признаниям, скучала по комфортному и родному белорусскому климату.

В сентябре Мария Василевич бежала свой первый полумарафон.

А перед полетом на конкурс «Мисс мира» рекламировала в Инстаграме минеральную косметику производства США.
#1#
Ну, и за какую такую благотворительность наградил ее Лукашенко?

 
Теги: Витебск
 
 
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Лукашенко научил первую красавицу страны колоть дрова, станцевал с ней вальс и взял к себе на работу. Но при чем тут государственная награда?
 
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