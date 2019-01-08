Какие заболевания не позволят получить медсправку для вождения

Получить водительскую медсправку стало проще. Изменен перечень медицинских противопоказаний, которые не позволят вам сесть за руль. В Минздраве при этом сразу оговариваются: этот шаг либеральный, но на безопасность движения он не повлияет. Перечень потенциально небезопасных заболеваний и частота прохождения медицинских обследований составлялся с учетом мнения не только профильных специалистов, но и представителей Госавтоинспекции.

Как действовать при конкретном заболевании? Обо всех тонкостях новых правил можно узнать из Постановления Минздрава # 88 от 8 декабря 2018 года. Ирина Болдырева, консультант управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения акцентирует внимание на основных:

* Устраиваетесь ли вы водителем на работу или будете управлять личным авто - требования к получению медицинской справки для допуска к управлению механическими транспортными средствами категории В нынче едины.

* Трудоустроиться водителями категории В смогут инвалиды с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, а также нарушениями слуха.

* Упорядочены сроки обязательного медицинского переосвидетельствования водителей. При некоторых заболеваниях они увеличены. К примеру, при инфаркте миокарда продлевать справку нужно было ежегодно. Теперь: первые два года ежегодно, затем раз в два года. Кстати, за справкой после инфаркта можно будет обратиться уже через полгода после инфаркта, а не через год. Если, конечно, позволяет здоровье и дают добро врачи.

* За рулем теперь могут ездить и женщины со сроком беременности свыше 30 недель.

В Минздраве уточняют: каждый случай в любом случае рассматриваются индивидуально. К слову, вот порядок медицинского освидетельствования останется прежним, равно как и подходы к получению водительской медицинской справки для управления транспортными средствами категории С, D, тракторами.

Источник: sb.by

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