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Начальник Быховского РОЧС встретился с трудовым коллективом отделения Департамента охраны

09.01.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Начальник Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Красноперов встретился с трудовым коллективом Быховского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Начальник Быховского РОЧС встретился с трудовым коллективом отделения Департамента охраны

Спасатель довел до присутствующих основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, привел примеры пожаров с гибелью людей, положительных фактов сработки АПИ. Не остался без внимания вопрос актуальности установки мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом».

Далее спасатель уделил внимание вопросам предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, а так же затронул тему опасности выхода на лед.

В завершении встречи присутствующим был продемонстрирован фильм «Цена мгновения».

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Начальник Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Красноперов встретился с трудовым коллективом Быховского отделения Департамента охраны...
 
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