Начальник Быховского РОЧС встретился с трудовым коллективом отделения Департамента охраны

Начальник Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Красноперов встретился с трудовым коллективом Быховского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь .





Спасатель довел до присутствующих основные правила пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, привел примеры пожаров с гибелью людей, положительных фактов сработки АПИ. Не остался без внимания вопрос актуальности установки мобильного приложения « МЧС Беларуси: помощь рядом».

Далее спасатель уделил внимание вопросам предупреждения пожаров по причине детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, а так же затронул тему опасности выхода на лед.

В завершении встречи присутствующим был продемонстрирован фильм «Цена мгновения».

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко