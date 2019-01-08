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Россельхознадзор развернул 5 тонн форели из Беларуси
09.01.2019 14:24 — Разное | Ежедневник
Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в Россию из Беларуси 5 тонн охлажденной потрошенной радужной форели.
Как сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, производителем товара является могилевское ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва». Продукция следовала в адрес московского юридического лица, а местом выгрузки был указан Санкт-Петербург.
Проверка обнаружила нарушения в ветеринарном сертификате на груз: в нем не была указана информация о проведении всех необходимых лабораторных исследований по показателям качества и безопасности.
«В связи с указанными нарушениями груз возвращен отправителю», — отмечают в ведомстве.
Россельхознадзор обратил внимание, что за последнее время это второй случай возврата рыбной продукции, поступившей с указанного предприятия.
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Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в Россию из Беларуси 5 тонн охлажденной потрошенной радужной форели.
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