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Россельхознадзор развернул 5 тонн форели из Беларуси

09.01.2019 14:24 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор развернул 5 тонн форели из Беларуси

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в Россию из Беларуси 5 тонн охлажденной потрошенной радужной форели.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, производителем товара является могилевское ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва». Продукция следовала в адрес московского юридического лица, а местом выгрузки был указан Санкт-Петербург.

Проверка обнаружила нарушения в ветеринарном сертификате на груз: в нем не была указана информация о проведении всех необходимых лабораторных исследований по показателям качества и безопасности.

«В связи с указанными нарушениями груз возвращен отправителю», — отмечают в ведомстве.

Россельхознадзор обратил внимание, что за последнее время это второй случай возврата рыбной продукции, поступившей с указанного предприятия.

 
 
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Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в Россию из Беларуси 5 тонн охлажденной потрошенной радужной форели.
 
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