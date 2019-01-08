Белорусы требуют приравнять подписки на «развлекательные порталы» операторов к мошенничеству

На платформе petitions.by опубликована петиция , в которой платные подписки на «развлекательные порталы» белорусских мобильных операторов требуют приравнять к мошенничеству. Петиция будет направлена в Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.



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«Так получилось, что подписаться на эти платные сервисы можно в один клик и даже не заметить. Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что подобные действия стоит приравнивать к мошенничеству со стороны мобильных операторов/компаний с интернет-подписками.

Считаем, что необходимо внести изменения в Правила оказания услуг электросвязи. В 2017 году уже были внесены изменения , однако этого недостаточно», — пишет автор петиции TOXABY.

В документе предлагается добавить в Правила оказания услуг электросвязи необходимость подтверждения факта согласия на подписку через ссылку в полученном почтовом сообщении. При этом в сообщении должны быть указаны следующие данные: название услуги, стоимость подключения, ежемесячная стоимость подписки, способы отключения от услуги и копия договора на оказание услуги.

«Это решит проблему со „случайным нажатием“ на соглашение об оказании платных услуг через „интернет-сервисы“ мобильных операторов», — говорится в петиции.