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Белорусы требуют приравнять подписки на «развлекательные порталы» операторов к мошенничеству
09.01.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
На платформе petitions.by
«Так получилось, что подписаться на эти платные сервисы можно в один клик и даже не заметить. Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что подобные действия стоит приравнивать к мошенничеству со стороны мобильных операторов/компаний с интернет-подписками.
Считаем, что необходимо внести изменения в Правила оказания услуг электросвязи. В 2017 году уже были внесены
В документе предлагается добавить в Правила оказания услуг электросвязи необходимость подтверждения факта согласия на подписку через ссылку в полученном почтовом сообщении. При этом в сообщении должны быть указаны следующие данные: название услуги, стоимость подключения, ежемесячная стоимость подписки, способы отключения от услуги и копия договора на оказание услуги.
«Это решит проблему со „случайным нажатием“ на соглашение об оказании платных услуг через „интернет-сервисы“ мобильных операторов», — говорится в петиции.
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На платформе petitions.by опубликована петиция, в которой платные подписки на «развлекательные порталы» белорусских мобильных операторов требуют приравнять к...
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