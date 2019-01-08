Эксклюзивное интервью Тома Синатры для Zarya.by

Известный музыкант рассказал о том, как оказался в Бресте, о своей работе, увлечениях и даже сыграл на рояле.



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В это не верилось до последнего: в Брест едет знаменитый Том Синатра! Участие музыканта с мировым именем в фестивале «Январские музыкальные вечера» стало настоящей сенсацией. Итальянский гитарист-виртуоз объездил с концертами всю планету, исполняя музыку разных стилей, в том числе хиты своего знаменитого дяди Фрэнка Синатры, который в ХХ веке считался эталоном музыкального вкуса. И вот Том гостит в городе над Бугом!

В Брест, как и вообще в Беларусь, он приехал впервые, решив провести здесь несколько дней, чтобы не только выступить на сцене, но и посмотреть достопримечательностями города. Во вторник мне посчастливилось познакомиться с маэстро в уютном кафе, куда он зашел пообедать вместе со своим агентом по организации концертов Ольгой Бегезой.

Мы немного пообщались за столом (гость из Италии признался, что ему очень нравится русская кухня: супы, борщи, пельмени), а потом на машине от газеты «Заря» подъехали в академический театр драмы, где Том Синатра ознакомился с большим залом и обсудил некоторые нюансы с нашими звукооператорами.

На сцене внимание музыканта привлек новый рояль Steinway – и пальцы одного из лучших гитаристов мира коснулись клавиш... Красивая мелодия полилась, казалось, из самой души Тома Синатры. Он слился с ней в одно целое и на несколько минут «растворился» в волшебном царстве Музыки. Как оказалось, уроженец Сицилии играет также на скрипке и мандолине. Об этом и другом он рассказал во время теплой беседы, состоявшейся тоже в стенах театра.

Том оказался очень приятным собеседником. Обаятельный, тактичный, абсолютно не подвластный «звездной болезни» человек!

В Брест Том приехал из Минска, куда прилетел самолетом из Польши. Сотрудники варшавского аэропорта узнали всемирно известного музыканта и освободили его от оплаты за дополнительное место для гитары. Беларусь тоже порадовала гостеприимством, и в планах маэстро задержаться здесь до конца недели: посетить Брестскую крепость, Беловежскую пущу...

– В Беларуси очень тепло, несмотря на зимнюю погоду. Чувствуется, что здесь живут люди культуры и искусства, – сказал Том Синатра. – Я первый раз в вашей стране, для меня словно открылся «канал» для чего-то нового. Приятно, когда приезжаешь в новое место, и тебя принимают хорошо. Я сам из Сицилии, но уже 28 лет живу в Риме.

– Как вы узнали о Международном фестивале классической музыки «Январские музыкальные вечера»? Что привлекло вас поучаствовать в нем?

– Мне позвонила мой менеджер Ольга и спросила, не против ли я приехать в Брест (она, кстати, училась здесь в музыкальном колледже), чтобы поучаствовать в международном фестивале, который основала Лилия Батырева. Менеджер заверила, что на этот форум съезжаются музыканты высокого уровня, она всегда предлагает что-то достойное. Как раз в моем графике было свободное время, и я согласился.



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– Композитор и аранжировщик Джузеппе Маркуччи, с которым вы работаете и который работал также с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, Полом Маккартни, называет вас «музыкальным гением». Ваша гениальность – дар от рождения или результат огромного труда?

– Я не считаю себя «гением», но если так говорят, то, может, что-то передалось на генетическом уровне? (смеется) А вообще гением не рождаются, им становятся. Талант и мастерство поддерживаются только работой! Если вы купили красивую машину и не знаете, как ей управлять, то какой в ней толк? Я окончил консерваторию и знаю, что такое труд. Являясь племянником Фрэнка Синатры, не могу снижать заданный им уровень. Нет такого дня, чтобы я не занимался.

– Какие произведения вы пожелали исполнить в Бресте и почему?

– Я играю музыку всех стилей, но отдаю предпочтение темпераментной с нотками сицилийского джаза. В программе фестиваля «Январские музыкальные вечера» исполню именно такие произведения. Я сделал множество аранжировок песен из репертуара Фрэнка Синатры, но здесь играть их не буду, потому что организаторы фестиваля попросили показать, кто такой Том Синатра на самом деле, а не представить себя на фоне моего дяди.

– Вы играете на нескольких музыкальных инструментах, но приехали в Брест только с гитарой. Что в ней особенного?

– Гитара, как и мандолина, для меня словно подруга жизни. Я собирался исполнить в Бресте номер с оркестром на мандолине, но по определенным причинам задумку осуществить не получилось. С гитарой у меня отношения как у отца с сыном, а с другими инструментами – как с друзьями. Родные для нас всегда ближе всех. Дома у меня 27 гитар, но у той, с которой приехал на фестиваль, есть все, что необходимо для исполнения произведений, подготовленных для Бреста. Все звучания! Она универсальна. Это бразильский инструмент, Giannini. Для других произведений нужен другой звук, другое прикосновение. В основном я работаю с Giannini (вот уже 20 лет!). Мне нравится ее звучание.

– Выходит, во время концерта меняете несколько гитар?

– Есть произведения, где хочется звук твердый, острый или, наоборот, мягкий... На классику нужна одна гитара, на джаз, блюз – другая. Чтобы поменять окраску звука, надо поменять инструмент.



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– Вы виртуозно исполняете хиты легендарного певца Фрэнка Синатры, давая им свежее звучание. В чем же эта «новизна»?

– Я не могу изменить стиль произведений моего дяди, но я привношу в них свой внутренний мир. Не для того, чтобы поменять что-то и они зазвучали «современно», а чтобы добавить им краски своей души. Я не имею право что-то изменять, потому что Фрэнк Синатра – икона музыки.

– Читая о вас, я узнала, что с легендарным американским певцом Фрэнком Синатрой вы родственные души. Но что вас роднит, если не считать, что вы принадлежите к одному родовому древу?

– Делая аранжировки произведений Фрэнка, я чувствую, будто это моя собственная музыка. Они словно соединяют нас. У нас схожий музыкальный вкус. Мы родные по отцу, но не были знакомы (в начале ХХ века многие из нашей семьи эмигрировали в США).

– А кто вообще ваш любимый музыкант-исполнитель?

– Есть много «крутых» музыкантов. Мне нравится гитарист Пако де Лусия, один из самых известных в мире гитаристов фламенко (умер четыре года назад), также – George Benson, потому что он играет хороший джаз, американский гитарист-виртуоз Эл Ди Меола...



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– Вы объездили с концертами весь мир, много гастролируете, а кто ждет вас дома?

– Дома ждет меня кот Оливер. Он с характером, и не каждый может приблизиться к нему. Я единственный, кто может взять его на руки и приласкать. Кот меня уважает, потому что я его кормлю (смеется). Если я долго дома отсутствую, Оливер начинает скучать. Когда я играю, он меня охотно слушает. Если коту не нравится произведение, он это показывает. А еще ревнует меня к гостям. Оливер спит возле меня на подушке. Я воспитываю его, он мне как друг, который всегда меня ждет.

– А какие увлечения у Тома Синатры вне музыкального мира?

– Мне нравится работать в саду, с растениями, с цветами. Из цветов люблю розы: красные, бордовые. У меня есть свой сад, я там отдыхаю душой.

– Наверное, вам нужно еще приехать к нам по весне, когда все вокруг зеленеет и цветет...

– Обязательно приеду!



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фото Валерия КОРОЛЯ

видео Елены СОКОЛОВСКОЙ