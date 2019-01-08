Автомобиль едва не сбил (но коснулся) пешехода, который не успел перейти переход

Ситуация примечательна тем, что показывает, почему для пешеходов запрещающим является моргающий сигнал светофора. Уверены, что 95% пешеходов даже не в курсе этого, все идут на моргающий зелёный как ни в чём ни бывало. А между тем это - запрещено. Выходить на переход можно только на горящий зелёный сигнал пешеходного светофора.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62365.php

Читать полностью в источнике с фото:





Для водителей моргающий зелёный - разрешающий, для пешеходов - запрещающий сигнал, запомните это и расскажите вашим детям. Знание этого факта может спасти им жизнь.

Касательно данного случая - мужчина вышел на переход в тот самый момент, когда сигнал светофора сменился с горящего на моргающий, сложно сказать, нарушил он или нет. А вот водитель автомобиля в правом ряду нарушил ПДД однозначно - он обязан был дождаться завершения перехода пешеходом, даже несмотря на то, что ему уже горит "зелёный".

Вот такое видео попало на регистратор на "центральном перекрестке" нашего города: пр-т Машеров и Б. Шевченко