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Прокуратура потребовала навести порядок в лесных угодьях Брестской области
09.01.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Органы
Целью прокурорской проверки было выполнение Брестским государственным производственным лесохозяйственным объединением и его территориальными подразделениями возложенных на них контрольных функций. Выяснилось, что не везде в этой сфере был должный порядок. В частности, должностные лица лесохозяйственных учреждений не во всех случаях выявляли несанкционированные свалки мусора и бытовых отходов. Так, в
На территории лесхозов Малоритского и Лунинецкого районов вскрыта несанкционированная добыча песка. На территории Березовского лесничества выявлено нарушение правил пожарной безопасности: работники лесничества не присутствовали при сжигании порубочных остатков, очаги сжигания не были локализованы, а тлевшие остатки древесины могли привести к лесному пожару.
Сотрудники лесохозяйственных учреждений не всегда соблюдали порядок использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, правила административного процесса. Это повлекло вынесение 5 незаконных постановлений, которые прокуроры опротестовали. По результатам проверок органы прокуратуры внесли руководителям учреждений лесного хозяйства области акты надзора, в которых потребовали устранить выявленные нарушения законодательства, инициировали привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
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Органы прокуратуры Брестской области потребовали устранить нарушения в сфере использования лесных ресурсов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной...
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