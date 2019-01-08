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«Удар по торговле Подляшья». В Польше критикуют отмену виз «на закупы» для белорусов
09.01.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Польские оппозиционеры из партии «Гражданская платформа» раскритиковали отмену виз «на закупы» для белорусов, сообщает
По мнению депутата сейма Роберта Тышкевича, отмена виз «на закупы» ликвидирует покупательский туризм в Подляшье. Политик подчеркнул, что ежегодно белорусы совершают покупки на сумму около 1 млрд злотых.
— Сегодня односторонним решением МИД ликвидирует визы на покупки и вводит вместо них туристские, цена которых выше, процедура и способ получения гораздо более сложные. Подляшье живет с приграничной торговли. Любые усложнения, любые ослабления товарообмена нанесут удар по интересам подляшских и белостоцких предпринимателей, ударят по рабочим местам, кошелькам и карманам жителей Белостока и Подляшского воеводства, — приводит слова Тышкевича
Депутат обратил внимание на неудачный момент для этих изменений, которые совпали со
Тышкевича поддержал вице-президент Белостока Збигнев Никторович, также представитель «Гражданской платформы».
— Мы обеспокоены тем, что между Польшей и Беларусью снова строят железный занавес. На ближайшей сессии депутаты Совета самоуправления Белостока, представляющие «Гражданскую коалицию» (блок оппозиции в органах местного самоуправления. — Прим. TUT.BY) сформируют свою позицию по этому вопросу.
В конце прошлого года стало известно, что Польша
В посольстве Польши изменения
В 2017 году Польша выдала гражданам Беларуси более 418 тысяч виз. А это более половины всех шенгенских виз, выданных нашим согражданам.
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Польские оппозиционеры из партии «Гражданская платформа» раскритиковали отмену виз «на закупы» для белорусов, сообщает reform.by со ссылкой на польские СМИ. Политики...
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